Turanlı’dan Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyetine Ziyaret

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ni (KGY Cemiyeti) ziyaret etti.

KGY Cemiyeti’ne hayırlı olsun ziyaretine gelen Turanlı’yı, Cemiyet Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ziyarette yerel basının sıkıntıları, cemiyetin Kahta için oluşturacağı faydalar ve yaklaşan yerel seçimler konuşuldu.

Basının önemine dikkat çeken Belediye Başkan Adayı İbrahim Yusuf Turanlı,KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri ile gündeme dair sohbet ederek seçim beyannameleri ile ilgili gelecekte yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkan Adayı Yusuf Turanlı, “Öncellikle cemiyetiniz hayırlı olsun. Kahta’da böyle güçlü bir kadro ile bir cemiyetin kurulması ve ilçemizin önemli kalemlerini bünyesinde barındırması çok önemli. Yerel basının sıkıntılarını biliyoruz. İnanıyorum ki, cemiyetiniz bütün bu sıkıntılarla beraber çok güzel işler başaracak. Bize düşen sorumluluktan bizde kaçmayacağız. Bildiğiniz üzere yaklaşılan yerel seçimler var. Bizde Kahta’mızın hak ettiği hizmetlere ulaşması için projelerimizi hazırladık. Elimizi taşın altına koyduk, güzel projeler ile güzel bir Kahta hedefliyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız projeleri ve hedeflerimizi halkımızı ziyaret ederek anlatıyoruz. Yerel seçimler Kahta’mız için hayırlı sonuçlara vesile olsun” diye konuştu.