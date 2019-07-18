Turanlı Ailesi Dengir Mir Mehmet Fırat için mevlit okuttu

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden dayısı Dengir Mir Mehmet Fırat için mevlit okuttu.

Ailesi, sevenleri ve binlerce vatandaşın katılımıyla okutulan mevlitte, Kur’anı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Katılımcılara yönelik kısa bir konuşma gerçekleştiren kızı Münevver Helun Fırat, Babası Dengir Mir Mehmet Fırat’ın hayatı boyunca memleketine ve insanlığa hizmet etmeye çalıştığını söyledi. Helun Fırat, “Kendisi bütün hayatı boyunca memleketine, insanlarına hizmet etmeye çalıştı. Memnun olanlar, olmayanlar oldu. 40 yıllık siyasi yaşantısı boyunca çok yüksek noktalara geldi. Hak edenleri, etmeyenleri beraberinde taşıdı. İnandıkları uğruna gün geldi en yüksek makamlardan vazgeçti. Ben hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Hayır dualarınızı eksik etmeyiniz. Ben biliyorum ki babam memleketine hakkını helal etti. Sizlerde kendisine helal edin İnşallah. Allah bizleri de utandırmasın. Ailemizin, aşiretimizin, dostlarımızın birlik beraberliğini hiçbir zaman bozmasın. Bizlere de babamın mirasını taşımayı nasip etsin” diye konuştu.