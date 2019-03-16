Turandot operasının Ankara prömiyeri yapıldı İtalyan besteci Puccini'nin 3 perdelik ünlü eseri Turandot, 20 yıl sonra başkentli sanatseverlerle buluştu

ANKARA (AA) - Turandot operası, 20 yıl sonra başkentli sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin son bölümünü tamamlayamadan yaşama veda ettiği eserin Ankara prömiyeri, Opera Sahnesi'nde yapıldı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın, Çin Prensesi Turandot'a aşkı öğreten Calaf'ı seslendirdiği eserde, Turandot'a Mehlika Karadeniz Bilgin ses verdi. İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserin dekorunu Özgür Usta, kostümleri ise Savaş Camgöz tasarladı. Bu akşamki temsilde orkestrayı Antonio Pirolli yönetirken, başlıca rolleri Cem Akyüz, Şafak Güç Tuğba Mankal, Arda Doğan, Veysel Barış Yanç, Umut Kosman ve Serkan Sarıkaya paylaştı. Kapalı gişe oynayan 3 perdelik eser, uzun süre ayakta alkışlandı. - "Demek ki biz istediğimiz zaman neler yapabiliyormuşuz"

Devlet Opera Balesi Genel Müdürü Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa sahnelerinde görülebilecek kalitede bir temsil olduğunu belirterek "Bütün ekibimle çok gurur duyuyorum. Demek ki biz istediğimiz zaman neler yapabiliyormuşuz. Bu akşam gördük. Mutluluğumun yanı sıra aynı zamanda çok gururluyum." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.