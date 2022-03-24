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Gündem Turan'dan algı yapan muhalefete ayar
Gündem

Turan'dan algı yapan muhalefete ayar

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan muhalefetin Çanakkale 1915 Köprüsü'ne yönelik iftiralarına tokat gibi bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 02:50:00 -

AK Partili Turan ihalenin açık olarak en uygun teklif veren şirkete verildiğini hatırlatarak muhalefete yüklendi.

Turan'ın sözleri şöyle:

"Yok 'rant sağlandı', yok 'Şirkete kıyak geçildi' gibi temelsiz iddiaları konuşmanın bu topluma faydası olmadığı kanaatindeyim. İhale açık yapıldı, herkes öneride bulundu. 45 bin geçiş çok fazlaysa siz girseydiniz, 35 bin verseydiniz; bu verildi. On yıl uzunsa siz beş yıl verseydiniz; bu verildi. İhale böyle yapıldı yani idari bir kararla bir yasama çalışması yapılmadı ki.

"Bundan şeref duyarım"

Çanakkale'de herhangi bir köprü yapılmadı. Osmanlı arşivlerinde var. Sultan 2. Abdülhamit 140 sene önce özel projeler yapmış o köprü için. Orada köprü ihtiyacı had safhada. Ambulans geçemez der, balıkçı geçemez dert, ihracatçı geçemez dert. Ben onun evladıyım. Her lider söz verdi. Ama gururla söylüyorum. Hem AK Partili olarak hem Çanakkaleli olarak yapmak bize nasip oldu. Bundan da büyük şeref duyuyorum. köprümüz sembollerin köprüsü. İki ayak aralığı 2023 metre Cumhuriyetimizin 100. yılına atıfla yapılmış. Ayak yüksekliği 18 metre yani 18 Mart'a atıf yapılmış. Kırmız-Beyaz Türk bayrağı vurgusuyla betonların renkleri o renkte. Kullanılan çelik teli dünyayı 4 defa dolaşacak kadar büyük bir yapıdan bahsediyoruz.

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