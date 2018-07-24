0553 313 94 23

Turan'dan açıklama geldi! Bina ruhsatı var mı?

Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu yıkılan 4 katlı binayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.

24 Temmuz 2018 Salı 16:05
Turan'dan açıklama geldi! Bina ruhsatı var mı?

İstanbul Sütlüce'de yıkılan binanın ardından çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Çökmeye, hemen yandaki otel inşaatının neden olduğu ve o otelin de Arda Turan'a ait olduğu öne sürülmüştü. Beyoğlu Belediyesi, "Otel Arda Turan'ın fakat çökmeye o inşaat mı neden oldu bilinmiyor, inceleme sürüyor''dedi. Arda Turan da inşaat için ruhsatı ve izninin olduğunu söyledi.

Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu yıkılan binayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Binanın sahibi, çökmeye binanın hemen yanında yapılan ve uyarılara rağmen devam eden bir otel inşaatının neden olduğunu, otelin de Arda Turan'a ait alduğunu öne sürmüştü.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre otel inşaatının Arda Turan'a ait olduğunu doğrulayan Beyoğlu Belediyesi şu açıklamayı yaptı: "Yoğun yağış sonrasında toprak şişmiş ve istinat duvarı patlamış. Yandaki otel ruhsatlı bir inşaat. Arda Turan'a ait. Çökmeye bu inşaatın neden olup olmadığı bilinmiyor, inceleme sürüyor."

ARDA TURAN: RUHSATIM VAR:Arda Turan ise konuya ilişkin sorulara, "Benim bütün ruhsatım ve izinlerim var. Yaşanan olayın benimle bir ilgisi yok" yanıtı verdi. Arda Turan'ın oteli de kardeşi için yaptırdığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:05
  1. İstanbul
  2. istanbul
  3. arda turan
  4. beyoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni süreçte partide ciddi değişiklikler olacak
    1. Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni süreçte..
    2. Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'de..
    3. FETÖ'nün sözde örgüt sorumlularına 8..
    4. Cristiano Ronaldo biyolojik yaşı çok..
    5. Yüksekova'da 7 kilogram eroin ele..
    6. Turan'dan açıklama geldi! Bina ruhsatı..
    7. CHP'li Nedim Evli'den özeleştiri:..
    8. Amerika Dışişleri Bakan Pompeo'dan..
    9. Batı Trakya Türkleri'nin lideri Sadık..
    10. Beştepe'den Netanyahu'ya sert yanıt:..
    11. Beyoğlu Belediyesi'nden ürkütücü..
    12. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saman..
    13. Geç kalmadan başlayın! Çocuğa din..
    14. Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki!
    15. İlginç olay! Dumanla arı kovalarken..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tayland..
    17. Avrupa ülkesinde ilginç kararname!..
    18. Bakan Berat Albayrak'tan flaş açıklama!
    19. Yardıma gelen baldız vahşetle karşılaştı
    20. İsrail korku içinde: Balonlara bomba..
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular