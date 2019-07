Turan ve İskenderoğlu’ndan Biga Belediyesine ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Belediyesi’ni ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Biga Kaymakamlığı’na vekalet eden Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Biga’mızda ilk olarak muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerimizle toplantı yaptık. Toplantının ardından Cuma namazını Sanayi Camii’nde kıldık ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. İşyeri açılışından sonra ise Bülent Başkanımızın makamına hayırlı olsun ziyaretine geldik. Belediye Başkanımızı tebrik ediyoruz. Biga hak ettiği yönetime kavuştu. Bizler Biga, Gümüşçay ve Karabiga için sizlerin emrinizdeyiz. Biga’nın hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise, “Nazik ziyaretleriniz için çok teşekkür ederim. Seçim öncesi ve sonrası verdiğiniz katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ederim. Her zaman dediğiniz gibi bizler hizmet zincirinin birer halkalarıyız. Halkımızı dinleyerek istekler doğrultusunda gücümüzün yettiğini yapacağız. Merkezi hükümetimiz ile ilgili olan konularda ise her zaman desteğinizi alacağımızı biliyoruz. İlçemizin eksiklerini öncelik sırasına göre bir an önce tamamlayacağız. Ben tekrar şahsım, meclis üyelerim ve kıymetli hemşehrilerim adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.