Turan mahallesine su müjdesi Erdek’in kırsal Turan Mahallesinde Soğuksu mevkinde yapılan sondajda içilebilir kaynak suyu çıktı.

Erdek’in kırsal Turan Mahallesinde Soğuksu mevkinde yapılan sondajda içilebilir kaynak suyu çıktı.

Erdek ilçesi kırsal Turan Mahallesi muhtarlığınca başlatılan çalışma sonucunda kaynak suyunun bulunmasını takiben konu Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)’ye aktarılırken, tahlili yapılan kaynak su temiz çıktı.

Bulunan kaynak suyunun Soğuksu mevkinden mahalle merkezine getirilebilmesi için ana içme suyu hattına döşenecek 2 kilometre uzunluğunu bulacak borular TIR’lar eşliğinde mahalleye getirildi. Turan Mahallesi içme suyuna ilave edilecek kaynak su hakkında bilgi veren Turan Mahallesi Muhtarı İlker Dolan, “BASKİ tarafından suyun tahlili yapıldı temiz çıktı. Borular TIR’larla mahalleye getirildi. Turan Mahallesi yeni içme suyu hattı boruları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilmiş olup, Başkan Yücel Yılmaz’a mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

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