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Turan, Lapseki’de teşkilat ile birlikte halk pazarını gezdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, memleketi Lapseki ilçesinde halk pazarını gezdi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:48
Turan, Lapseki’de teşkilat ile birlikte halk pazarını gezdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, memleketi Lapseki ilçesinde halk pazarını gezdi.


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer, Hasan Engin ve teşkilat ile birlikte çarşı içindeki kıraathanelerde vatandaşlar ile birlikte çay içerek sohbet etti. Turan, ardından her hafta cumartesi günleri ilçe merkezine kurulan halk pazarını gezerek pazarcı esnafıyla sohbet etti.


Bülent Turan, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün Lapseki’mizin geleneksel cumartesi pazarını gezerek hemşehrilerimizle bir araya geldik. Esnaflarımızı ziyaret ederek sorunlarını dinledik. Bizi diğer partilerden ayıran en büyük özellik, seçimden seçime değil her zaman buralarda olmamız. Ankara’da dün meclis kapandı bugün buradayız. Yani Ankara’da işimiz biter bitmez buralara gelmeyi görev biliyoruz. Ne kadar hemşehrimizle beraber oluyorsak o kadar enerji doluyoruz. Bir süre buralardayız vatandaşlarımız ile birlikte olacağız Allah’ın izniyle” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:48
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