Turan, İstanbul’da yaşayan Çanakkaleliler ile buluştu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul’da yaşayan Çanakkaleliler ile bir araya geldi.

İstanbul Başakşehir M.Emin Saraç Kültür Merkezinde düzenlenen programa katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ”Türkiye’mizin her karışı kıymetlidir fakat Çanakkale bambaşka. Türkiye’miz bir kitap olsa ön sözü Çanakkale olur. Çanakkaleli olmaktan, Çanakkale vekili olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Meclis çalışmalarına da değinen Turan, mecliste bir çok kanunu Cumhur İttifakı partileri ile beraber yoluna koyduklarını belirterek, "Askerlik yasası bunlardan bir tanesi. Geçen hafta görüşmelerine başladık. Önemli bir konu olduğu için tüm partilerle görüşelim, bakanımız brifing versin, onların tekliflerini alsın, ortaya çıkan tabloyu beraber değerlendirelim istedik. Örneğin, Cumhurbaşkanımıza verilen askerlik süresi arttırma, azaltma yetkisi kaldırılsın gibi teklifler var. Tamam kaldıralım kardeşim, derdimiz üzüm yemek. Dediler ki, bedelli askerlikle ilgili bedeli belirleme yetkisi Cumhurbaşkanında olmasın. Tamam olmasın kardeşim. Bu ve buna benzer tüm konuları revize edip bu hafta bu teklifi yasalaştırmak istiyoruz. İnşallah salı günü başlayacağız görüşmeye. 84 madde uyum içerisinde çok uzamadan geçer. Ardından yargı paketimiz olacak. Bir çok alanda af çok soruldu. Af konusunda herkesin ortak kanaatinin oluşması gerekiyor. Başta MHP’nin talepleri var, bizim taleplerimiz var. Tüm talepler baş tacı ama mağdurun hakkını kollayarak, toplumun genel kanaatini kollayarak bir karar vermek durumundayız. Ceza infaz yasasındaki değişiklik bu talepleri karşılayabilir mi diye düşünüp adım atmak için bakanlığımız, vekillerimiz çalışıyorlar. Bunu da inşallah yasalaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Rusya’dan S-400 alımı konusuna da işaret eden Bülent Turan, açıklamalarını şu ifadelerle sonlandırdı:

”S-400 ile ilgili karar verecek olan bu milletin kendisidir. Bizim başka taraftan, Amerika başta olmak üzere başka ülkelerden izin alma mecburiyetimiz yok. Kaldı ki bu S-400’ler bir saldırı değil savunma mekanizması. En gelişmiş mekanizmalar. Bizim hemen güneyimizde büyük bir savaş var. Tedbir almak zorundayız. Kıbrıs’ın etrafında tüm Avrupa devletlerinin donanması var. Bir gerginlik var. Tedbir almak durumundayız. Tedbir alırken de o kararı ancak Türkiye kendisi verir."