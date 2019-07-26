0553 313 94 23

Turan Biga’da muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakakle’nin Biga ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:59
Turan Biga’da muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakakle’nin Biga ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.


Biga’da bir düğün salonunda yapılan muhtarlar buluşmasında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ”İstiyoruz ki muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla önümüzdeki 4-5 yılın planlamasını yapalım, herkes önüne baksın. Polemikten, kavgadan, gerginlikten uzak, iş yapan üreten insanlar olmak istiyoruz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz Cumhurbaşkanımız Erdoğan 4 sene bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Bizler 4 sene bu ülkenin vekiliyiz, grup başkanvekiliyiz. Muhtarlar seçimlerini bitirdi, belediyeler bitirdi. Yani önümüzde 4 sene tertemiz dönem var. Herkes söyleyeceğini söylesin, talebini iletsin. Bizler konuşmaya değil, dinlemeye geldik. Çanakkale’de her köyümüze şerefle, onurla gidiyoruz. Kıyas yaptığımızda birkaç yıla göre çok büyük mesafe aldığımızı görüyorum. Muhtarlarımızla seçimden sonra bir araya gelmeyi önemsedik. Çünkü muhtarın ne olduğunu iyi bilen insanlarız. Demokrasimizin en özel biriminde, bir anlamda kılcal damarlar görevi yapan seçilmiş kıymetli kişiler" şeklinde konuştu.



"Muhtarı üzen Bülent Turan’ı da üzer"


"Muhtarların derdi bizim derdimizdir" diyen Bülent Turan, "Bu toplantılardan çıkan talepler doğrultusunda Ankara’ya bunları götürdük. Muhtarların özlük hakları, maaşları, sigortaları hepsini yoluna koyduk. En son İç İşleri Bakanlığında Muhtarlar Genel Müdürlüğü olmak üzere kıymetli birimler kurdurduk. Siz söylediniz, talep ettiniz biz yaptık ve çok büyük mesafe aldık. 10-15 sene önceye göre muhtarların şartları, duruşları çok daha kıymetli hale geldi. Ama daha önemlisi; biz muhtarın seçilerek gelmiş olmasından kaynaklı kıymetini iyi bilen insanlarız. Cumhurbaşkanımız; ‘Muhtarı üzen, beni üzer’ diyor. Ben de diyorum ki; ey il müdürlerimiz, ey bürokratlarımız, ey teşkilatlarımız; muhtarı üzen Bülent Turan’ı da üzer. Bizi üzmeyeceksiniz, 5 seneyi beraber planlayacağız, çalışacağız” dedi.


AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise buluşmada şunları kaydetti:


”Bizler biliyoruz ki;köylerde, mahallelerde sizler bizim aslında ellerimiz, kulaklarımızsınız. Belediye başkanlarımızla, İl Genel Meclis üyelerimizle ve sizlerle birlikte hizmetkar olmak için bir yıl önce onayınızı istedik. Biga bizi yalnız bırakmadı. Şimdi, 4 yıl daha iktidardayız. 4 yıl daha Cumhurbaşkanımızla, Grup Başkanvekilimizle, benimle, çok kıymetli il müdürlerimizle, 5 yıl da belediye başkanlarımızla Biga beraber. Biz her zaman hizmetkarınız olmaya ve sizlerin taleplerini yerine getirmeye, Biga’mız için çalışmaya devam edeceğiz. Telefonumuz 7 gün, 24 saat açık. Bazen açamıyoruz ama muhakkak geri dönüyoruz. Dönemediğimizde mutlaka danışmanlarımız dönüyor. Bilin ki Allah ömür verdiği sürece, Biga’mızın Çanakkale’mizin hizmetkarı olmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür etmek istiyorum bir kez daha bizlerle birlikte olduğunuz için.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:59
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deneyimini en iyi yöneten markalar ‘Research Türkiye’de buluşuyor
    1. Deneyimini en iyi yöneten markalar..
    2. "Türkiye kalkınma olarak burnu..
    3. Hindistan'dan Pakistan'a "tutuklu Hint..
    4. Hakkari Belediyesinden yol onarım..
    5. Şanlıurfa’da tefecilere operasyon: 12..
    6. Malezya Başbakanı Mahathir, Sabiha..
    7. Kartepe’de uluslararası yarışma
    8. Anne ve ikiz çocukları kazada yaralandı
    9. Yüksekliği hesaplayamadı, kamyonetiyle..
    10. “Sıfır Atık Projesi” ile 874 ağaç..
    11. Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü..
    12. Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
    13. Ordu’da patpatlara trafik cezası
    14. 3 gün zorlama hapsinden tutuklandı
    15. Plaj voleybol turnuvası başladı
    16. En acı tablo: Anne-kız birlikte son..
    17. 286. Sokak’ta yol çalışması
    18. Azerbaycan vizeleri kaldırıyor
    19. Mezarlıklarda bayram temizliği devam..
    20. Rektör Turgut: “Biz hekimlerin..
    21. "Turizmde cesur olacağız"
    22. Bilecik’te kaza yapan otomobil yandı:..
    23. "Fındıkta beklentilerin üzerinde fiyat..
    24. İspanya'da hükümet krizi: Sanchez yine..
    25. TRAKYAKA Vali Ekrem Canalp..
    26. Hatay'da ambulans ile otomobil..
    27. Kütahya Tavşanlı 1014 konut projesinde..
    28. Hrant Dink cinayetine ilişkin davada..
    29. Mehmet Güllüoğlu: Altyapının..
    30. Gercüş’e bağlı Karalan köyü muhtarı..
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!