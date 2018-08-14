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Turan Akpınar kimdir? Ankara Milli Eğitim İl Müdürlüğüne Turan Akpınar mı atandı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı'yı görevden aldı. Ankara İl Milli Eğitim müdürlüğüne eski Adana il müdürü Turan Akpınar getirildi. Turan Akpınar kimdir?

14 Ağustos 2018 Salı 14:33
Turan Akpınar kimdir? Ankara Milli Eğitim İl Müdürlüğüne Turan Akpınar mı atandı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı'yı görevden aldı. Ankara İl Milli Eğitim müdürlüğüne eski Adana il müdürü Turan Akpınar getirildi. 

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştı. Turan Akpınar Adana Milli Eğitim il Müdürü olarak görev yaptı. Turan Akpınar, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atanmıştı. 

TURAN AKPINAR KİMDİR?

Kastamonu İlinin Devrekani İlçesi Sarpunalınca Köyü’nde doğdu. İlkokulu kendi köyünde tamamladı. Orta Okulu Kastamonu’da, lise öğrenimini ise İstanbul’da tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kastamonu Eğitim Yüksek Okulu Sınıf Öğretmenliği ve Anadolu Üniversitesi AÖF Lisans tamamlama programı Sosyal Bilgiler öğretmenliğini bitirdi.1990 yılında Bingöl Genç Yayla Doğrular İlkokulu’nda Sınıf öğretmeni olarak göreve başladı.1991-1994 yılları arasında Bingöl/Genç Milli Eğitim Vakfı İlkokulu’nda öğretmen ve müdür yardımcısı olarak çalıştı.

1994 yılından itibaren sırasıyla İstanbul Beykoz Fatinhoca İlkokulu’nda öğretmen ve yönetici, Paşabahçe İlköğretim Okulu ve Akbaba İsmail Özseçkin İlköğretim Okulu’nda okul müdürü olarak görev yaptı. 2003-2005 yılları arasında Beykoz İlçe M.E.M.’de şube müdürü olarak görev yaptı. 15 Ağustos 2005 tarihinde Kdz.Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Turan Akpınar, bu görevinden ayrılarak 24 Ocak 2012 tarihinde Sivas İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 18.06.2014 tarihinde ayrılan Müdürümüz 20.06.2014 tarihinde Adana İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı. Müdürümüz Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Vefa Bardakçı kimdir? Vefa Bardakçı neden görevden alındı?

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 14:33
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