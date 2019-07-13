Turan: "15 Temmuz, askeri bir darbe teşebbüsü olmanın ötesinde kanlı bir işgal girişimiydi“

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirdi.

Yazılı açıklama yapan Turan, “15 Temmuz, teslim alınmak istenen bir milletin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadelesinin adıdır. 15 Temmuz, sadece askeri bir darbe girişimi olmanın ötesinde kanlı bir işgal girişimiydi. O gece üniformalı hainler; askere, polise kurşun sıkacak, millete bomba yağdıracak kadar alçaklaşabildiler. Tarih boyunca bağımsızlığından ödün vermeyen milletimiz, o gece de şanlı bir direniş gösterdi. İlk andan itibaren gösterilen eşsiz mukavemet, tarihe geçecek bir zaferi müjdeliyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletiyle beraber dik duruşu ve cesareti ise büyük bir şanstı. Milletimiz eşsiz bir direniş göstererek adeta Çanakkale ruhunu bir asır sonra yeniden yaşadı. Milletçe tankın, topun ve tüfeğin önünde duruldu. F-16’lar kalkmasın diye çiftçilerimiz ekinlerini ateşe verdiler. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi şehitler diyarı Çanakkale’mizde de asrın ihanetine boyun eğilmedi. O gece Çanakkale’den İstanbul’a darbeye destek olmaya gitmek isteyen darbecilerin geçişini engellemek için tüm vapurlar Boğazın ortasına çekildi. Herkesi vatanımıza, egemenliğimize ve bayrağımıza sahip çıkmak için meydanlara davet ettik. Erken saatlerde her yaştan hemşehrilerimizle meydanlarda olduk. Davetimize gelen oldu, gelmeyen de. Gelmeyen korkak siyasileri ve bürokratları da biliyoruz. Allah da biliyor. 15 Temmuz, birileri için onur günüyken birileri için utanç günüdür. 15 Temmuz, nesillerimiz için bir ibret tablosudur. Ne o gece yaşananları unutacağız ne de unutturacağız. Türkiye’nin demokrasisini ve ekonomisini daha da güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğu. Bu konuda liderler, siyasi partiler, sosyal platformlar ve STK’lar daha fazla inisiyatif almalıdır. FETÖ, bu milletin değerlerini istismar etmiş, 50 yıllık hain bir terör örgütüdür. Alçak FETÖ Darbe Girişimi’nden sonra geçen 3 yılın ardından milletimizin istiklali, istikbali ve istikrarı adına gösterdiği kararlılığı devam ediyor. Şehitlerimize layık olabilmenin bilinciyle, daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Diğer terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ’yle de sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Hain darbe girişiminin 3. yılında 15 Temmuz Şehitlerimizi, Gazilerimizi ve bu vatan uğruna can vermiş tüm kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyor; aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyoruz" dedi.