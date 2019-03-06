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Tur tekneleri turizm sezonuna hazırlanıyor

Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Kaş’ta tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:59
Tur tekneleri turizm sezonuna hazırlanıyor

Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Kaş’ta tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor.


Yazın turistik gezi ve turlara çıkan teknelerin kış bakımı Kaş Limanı’nda gerçekleşiyor. Çekek yerlerine ve karaya çıkartılan teknelerin bakım ve onarım çalışmaları ustaların gözetiminde yürütülüyor. Motor ve pervane bakımlarının yanı sıra iç dekorasyonu yenileniyor. Eskiyen boyaları kazınıyor, zımpara, kalafat, macun, yağlı boya işleri yapılıyor.


Açık hava atölyesini andıran alanda iç ve dış bakımı tamamlanan teknelerin, nisan ayında başlayacak turizm sezonunda denize indirilmesi planlanıyor.Kaş’ta yaşayan tekneci Süleyman Arıkan, “Yaklaşan yeni sezon öncesi teknelerimizin kara bakımlarına başladık. Baştan aşağıya pervane, elektrik, ağaç, boya gibi çeşitli bakımlar yaparak sezona hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Zor ve yıpratıcı bir süreç yaşıyoruz ancak hazırlanan tekneyi denize indirmek, yerine bağlamak, tura çıkmak mutluluk veriyor.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:59
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