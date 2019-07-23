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Tur taşımacılığı yapan araçlara denetim

Türkiye genelinde tur taşımacılığı yapan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 331 araç trafikten men edildi

23 Temmuz 2019 Salı 11:01
Tur taşımacılığı yapan araçlara denetim

ANKARA (AA) - Ülke genelinde tur taşımacılığı yapan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 331 araç trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz aylarında sivil toplum kuruluşları, dernekler, tur şirketleri tarafından organize edilen turizm ile sportif ve kültürel etkinliklere yönelik şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde artış oldu.

Trafik güvenliğini sağlamak ve tur araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla 19-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde "Tur Taşımacılığı Yapan Araçlar" üzerinde özel denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 52 bin 385 araç ve sürücüsüye yönelik denetim yapıldı.

- 4 bin 486 trafik kuralı ihlali tespit edildi

Denetimlerde 401 araçta takograf kullanılmadığı, 95 sürücünün araç kullanma sürelerine uymadığı, 203 sürücünün hız sınırını aştığı, 106 sürücünün ise taşıma sınırı üstünde yolcu aldığı, 36 sürücünün yetkisiz yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edildi.

Denetimler sonucu 331 araç trafikten men edildi, 27 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, toplam 4 bin 486 trafik kural ihlali tespit edilerek, kusurlu sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:01
  1. Denetim
  2. EMNİYET GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ
  3. Polisten tur taşımacılığı yapan araçlara denetim

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