Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 Yaralı Kastamonu’da tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kastamonu’da tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik Kavşağı’nda Hasan Sarı (59) idaresindeki 37 LB 814 plakalı otomobil, Satı Gelir idaresindeki 41 EF 073 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki Ali Efe Simsar (10), Fatma Sarı (63), Azra Duru Sarı (5) ve Hanife Sarı (59) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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