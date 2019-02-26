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Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin ölümüyle ilgili dava

İzmir'den Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığını davada, midibüs sahibine 12 yıl hapis cezası verildi- Lehine takdiri indirim uygulanan sanığın cezası 10 yıla düşürüldü

26 Şubat 2019 Salı 16:16
Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin ölümüyle ilgili dava

MUĞLA (AA) - İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığını davada, midibüs sahibi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan midibüs sahibi Bülent Çetindağ ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar katıldı.

Duruşmada mütalaasını sunan iddia makamı, mazeret taleplerini, dosya içinde mevcut raporların karar vermeye yeterli olduğundan soruşturmanın genişletilmesine ilişkin talepleri ve sanığın yeni bilirkişi incelemesi yaptırma talebinin reddini talep etti.

Duruşmada söz verilen sanık Çetindağ ise böyle bir kazanın olmasını kendisinin istemediğini belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme tutuklu sanık Bülent Çetindağ'ın, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme"den 12 yıl hapis cezası verdi. Sanığın, izlenen hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezası 10 yıla düşürüldü.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Aysun Özkamalı ile Murat Ceylan'ın üzerine atılı suçlardan suç unsurunun oluşmaması nedeniyle beraatine karar verildi.

Muğla'da 03 FR 747 plakalı midibüs, 13 Mayıs 2017'de Sakar Geçidi'nde şarampole yuvarlanarak yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen kara yoluna düşmüş, 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun, Anneler Günü programı için İzmir Buca'dan Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri belirlenmişti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:16
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