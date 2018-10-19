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Birleşik Krallık da F-35 uçuşlarını durdurma kararı aldı

ABD, İsrail ve İngiltere'den sonra Birleşik Krallık da arıza tespit edildiği için F-35 savaş uçaklarının uçuşlarını iptal etti.

19 Ekim 2018 Cuma 08:46
Birleşik Krallık da F-35 uçuşlarını durdurma kararı aldı

Yapılan araştırmalarda F-35B Lightning II uçaklarında sorunlar tespit edildiğini açıklayan Birleşik Krallık, uçaklarının uçuşunu durdurduğunu duyurdu.

5 uçağın yakıt tüpü arızalı 

F-35 Birleşik Program Ofisi (Joint Program Office) Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait F-35B Lightning II uçaklarında detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Bu denetleme sonucunda beş adet F-35B Lightning II’nin yakıt tüpü değişimi gerektirdiği tespit edildi. Sorun bulunmayan uçakların uçuşlarının devamına karar verilirken problemli uçakların uçuşları ise durduruldu.

Envanterde 16 F-35B var 

Hâlihazırda Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterinde 16 adet F-35B Lightning II bulunuyor.

Bu uçaklardan bir kısmı HMS Queen Elizabeth (R 08) uçak gemisinde denemelere katılırken bir kısmı da RAF Marham Üssü’nde ve ABD’de konuşlu bulunuyor.

Birleşik Krallık neresi?

Birleşik Krallık'ın tarihi çok eskiye dayanmakta. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda olmak üzere dört ana ülkeden oluşan Birleşik Krallık, kısacası ülkeler topluluğudur.

Söz konusu ülkelerin dışında irili ufaklı birçok adaya da sahip olan Birleşik Krallık, statü olarak kraliçeye bağlıdır.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:46
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