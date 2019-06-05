Tüpraş Rafinerisi’nde yangın çıktı Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Tüpraş Rafinerisi’nde çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Rafineriden dumanların yükselmesi, korku meydana getirdi.

Sabah saatlerinde, Tüpraş Rafinerisi'nde yangın çıktı. Tüpraş'ta alarmlar çalmaya başlarken, Körfez'de bulunan itfaiye ekipleri hareket etti. Tüpraş'a ait itfaiye ve yangın söndürme ekipleri yaptıkları müdahale sonrasında yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Büyük korku yaşandı Fabrikanın ünite giriş kapısında müdahale için bir süre bekleyen itfaiye ekiplerine ise yangının kontrol altına alındığı mesajı iletilirken, ekipler geri döndü. Tüpraş'tan kısa süreli dumanlar yükselirken, çevredekiler korku yaşadı. Yangının kontrol altına alınmasıyla duman yok oldu. Tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı bilgisi verildi.

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