TÜPRAŞ üretim kapasitesini 30 milyon tona çıkardı

KOCAELİ (AA) - Türkiye’nin lider sanayi kuruluşu TÜPRAŞ, toplam üretim kapasitesini 28,1 milyon tondan 30 milyon tona yükseltti.

TÜPRAŞ açıklamasında, kuruluşun enerji verimliliği, üretim kapasitesi ve karlılığını artırmaya yönelik stratejileri doğrultusunda yatırımlarına devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 2017 yılından itibaren hayata geçirilen modernizasyon ve dar boğaz giderme yatırımları sonrası yapılan başvurular neticesinde EPDK tarafından, şirketin rafinerilerinin toplam yıllık ham petrol işleme kapasitesinin 28,1 milyon tondan 30 milyon tona yükseldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Modernizasyon çalışmaları kapsamında TÜPRAŞ'ın lisans tadilleri tamamlanan İzmir Rafinerisi ham petrol işleme kapasitesi 11 milyon tondan 11,9 milyon tona, İzmit Rafinerisi ham petrol işleme kapasitesi 11 milyon tondan 11,3 milyon tona, Kırıkkale Rafinerisi ham petrol işleme kapasitesi 5 milyon tondan 5,4 milyon tona, Batman Rafinerisi yıllık ham petrol işleme kapasitesi ise 1,1 milyon tondan 1,4 milyon tona ulaştı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, sürdürülebilir büyüme için iş sağlığı ve güvenliğinin vazgeçilmez olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"TÜPRAŞ olarak Türkiye'de sanayileşmenin öncüsü konumumuzla, güçlü ve dinamik yapımızla ve modernizasyon yatırımlarımızla sürekli gelişimimizi sürdürüyoruz. Enerji verimliliğimiz, üretim kapasitemiz ve karlılığımızı artırmaya yönelik stratejilerimiz doğrultusunda yatırımlar gerçekleştirerek, hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam ediyoruz. Emniyetli çalışma ortamı ise vazgeçilmez önceliğimizi oluşturuyor. Tüm iş süreçlerimizde, 'Geleceğim Emniyetim' bakış açısıyla emniyet gösterge ve standartlarımızı da üst seviyelere taşımayı sürdürüyoruz."

TÜPRAŞ, 2018'de toplam 199 milyon dolarlık yatırım harcaması yaparken, özelleştirme sonrasındaki toplam yatırım tutarını 6 milyar doları rafinaj alanında olmak üzere 6,5 milyar dolara yükseltti.