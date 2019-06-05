TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde yangın
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.05 Haziran 2019 Çarşamba 12:56
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, TÜPRAŞ İzmitRafinerisi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesiste bulunan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında küçük çaplı maddi hasar oluştu.
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