0553 313 94 23

Tüpraş İran'dan petrol alımını neden azalttı? İşte cevabı

Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun verdiği açıklamada, Tüpraş’ın 2018’in ilk 4 ayı içinde İran’dan her gün 187,196 varil petrol ithal ettiği belirtiliyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 18:02
Tüpraş İran'dan petrol alımını neden azalttı? İşte cevabı

Yeni Çağ Azerbaycan‘ın haberine göre, Türkiye’nin en büyük petrol ithalatcısı Tüpraş, mayıs ayında ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları güçlendireceğini açıklamasında sonra İran’dan petrol ithalatını azalttı.

Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun verdiği açıklamada, Tüpraş’ın 2018’in ilk 4 ayı içinde İran’dan her gün 187,196 varil petrol ithal ettiği belirtiliyor.

Ayrıca bir süre önce Bakü’yü ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken ülkesinin ABD’nin İran’a uyguladığı yeni yatırımlara katılmayacağını söyledi.

Türk uzman, Enerji Politikası ve Stratejisi Araştırmalar Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener Yeni Çağ Azerbaycan‘a yaptığı açıklamada, Tüpraş’ın İran’dan petrol ithalatını azaltması ve bundan sonra gelişecek süreç konusunda değerlendirmelerde bulundu:

“İran’dan petrol ithalatının kısa sürelik azaltılması İran İslam Cumhuriyeti’nden petrol alımının tamamen durdurulması anlamına gelmemeli. Bu durum, öncelikle Türkiye’nin petrol rezervlerinin artmasıyla ilgili.”

Akyener, ayrıca Tüpraş’ın özel şirket olduğunu ve kendi kararlarını bağımsız bir şekilde verdiğini söyledi:

“Petrol ithalatını artırmak veya azaltmak Tüpraş yöneticilerinin karar verebileceği bir konu. Onlar şirketin gelirini dikkate alarak karar alıyorlar. Devlet de bu kararlara müdahele etmiyor.

Sadece ekonomik açıdan baktığımızda şunu görüyoruz: Tüpraş İran’dan petrol ithalatını azaltsa bile petrol alımını tamamen durduramaz. Şu anda petrol ithalatının yeniden artıralacağını da bekleyemeyiz, çünkü piyasa şartları bunu gerektirmiyor.”

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 18:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'dan büyük ihanet! Peygamberimizin fethettiği toprakları Siyonistlere peşkes çekti
    1. Suudi Arabistan'dan büyük ihanet!..
    2. FETÖ'cüler batma tehlikesi geçiren..
    3. Mattis'ten flaş Türkiye açıklaması!
    4. Bülent Turan: Sağlık çalışanlarının..
    5. Resmen açıklandı! Genç kaleci..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    7. CHP'li Yaşar Tüzün: Kurultay için 628..
    8. Meteorolojiden kritik İstanbul uyarısı!
    9. Beşiktaş'ta korkutan görüntü!
    10. Mevlüt Çavuşoğlu: Kimsenin tehdidine..
    11. Başkentte asayiş uygulaması: 207 kişi..
    12. Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?
    13. Çavuşoğlu Pompeo'yu aradı: Türkiye..
    14. Teröristler Gazze sınırında ateş açtı:..
    15. Tüpraş İran'dan petrol alımını neden..
    16. Safiye İnci tutuklandı mı? Safiye İnci..
    17. Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!..
    18. Süper Lig'in 1. hafta programı açıklandı
    19. Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus..
    20. Safiye İnci için istenen ceza belli oldu
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Akşener, Halaçoğlu'na çattı: Sana yazıklar olsun!
    Akşener, Halaçoğlu'na çattı: Sana yazıklar olsun!
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fatih Erbakan iddialı: Erdoğan'dan sonra ben...
    Fatih Erbakan iddialı: Erdoğan'dan sonra ben...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...