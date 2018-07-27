Tüpraş İran'dan petrol alımını neden azalttı? İşte cevabı

Yeni Çağ Azerbaycan‘ın haberine göre, Türkiye’nin en büyük petrol ithalatcısı Tüpraş, mayıs ayında ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları güçlendireceğini açıklamasında sonra İran’dan petrol ithalatını azalttı.

Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun verdiği açıklamada, Tüpraş’ın 2018’in ilk 4 ayı içinde İran’dan her gün 187,196 varil petrol ithal ettiği belirtiliyor.

Ayrıca bir süre önce Bakü’yü ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken ülkesinin ABD’nin İran’a uyguladığı yeni yatırımlara katılmayacağını söyledi.

Türk uzman, Enerji Politikası ve Stratejisi Araştırmalar Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener Yeni Çağ Azerbaycan‘a yaptığı açıklamada, Tüpraş’ın İran’dan petrol ithalatını azaltması ve bundan sonra gelişecek süreç konusunda değerlendirmelerde bulundu:

“İran’dan petrol ithalatının kısa sürelik azaltılması İran İslam Cumhuriyeti’nden petrol alımının tamamen durdurulması anlamına gelmemeli. Bu durum, öncelikle Türkiye’nin petrol rezervlerinin artmasıyla ilgili.”

Akyener, ayrıca Tüpraş’ın özel şirket olduğunu ve kendi kararlarını bağımsız bir şekilde verdiğini söyledi:

“Petrol ithalatını artırmak veya azaltmak Tüpraş yöneticilerinin karar verebileceği bir konu. Onlar şirketin gelirini dikkate alarak karar alıyorlar. Devlet de bu kararlara müdahele etmiyor.

Sadece ekonomik açıdan baktığımızda şunu görüyoruz: Tüpraş İran’dan petrol ithalatını azaltsa bile petrol alımını tamamen durduramaz. Şu anda petrol ithalatının yeniden artıralacağını da bekleyemeyiz, çünkü piyasa şartları bunu gerektirmiyor.”