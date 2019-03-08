0553 313 94 23

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evde tüpgaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin edilen patlama korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

08 Mart 2019 Cuma 09:39
Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evde tüpgaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin edilen patlama korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Patlamada mutfaktaki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, tüm kapılar yerinden söküldü cam kırıkları çevreye yayıldı. Patlama sonrası bina sakinlerinin dışarı kaçmaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Olay Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Soner-Bihter Karataş çiftinin kiracı olarak oturduğu evde meydana geldi. Tüpgaz sıkışması sonucu mutfakta meydana geldiği tahmin edilen patlamada mutfak ve mutfakta bulunan tüm eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evin tüm odalarının kapıları yerinden söküldü. Patlama sırasında evin camları patlayarak çevreye yayıldı. Patlamadan yan dairenin de etkilendiği, mutfakta dolap kapılarının tamamen açıldığı, dolaplarda bulunan malzemelerin kırıldığı duvarlarda çatlaklar oluştuğu gözlendi.


Patlama sırasında Bihter Karataş’ın evde 2 yaşındaki oğluyla birlikte olduğu, oğlunun odasında uyuduğu, annenin ise odada iş yaptığı bildirildi. Anne ve çocuğu olaydan yara almadan kurtuldu. Patlamanın ardından dairenin yanı sıra apartmanda yaşayanlar çocuklarını da alarak sokağa fırladı. Ailelerin sokağa fırlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olayın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi evde incelemelerde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çoban’dan gazetecilere teşekkür plaketi
    1. Başkan Çoban’dan gazetecilere teşekkür..
    2. Şubat’ta en fazla borsa kazandırdı
    3. Amatörde haftanın hakemleri açıklandı
    4. Başkentte FETÖ'nün mahrem..
    5. Başkan Uğurlu, AK Partili Çankırı’yı..
    6. Kıskançlık krizine girip karısını ve..
    7. Diş sıkmak psikolojik bir sorun..
    8. Bakan Pakdemirli’den 8 Mart Dünya..
    9. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    10. FETÖ'den aranan editör sahte kimlikle..
    11. Gürpınar’da ilk kez bir kadın muhtar..
    12. Kayıp Buse’nin acılı annesi o günün..
    13. Kayak merkezlerinde son durum
    14. Kız öğrencilere kadın girişimciliği..
    15. Gürcistan’a 100 bin doz kızamık aşısı..
    16. İstanbul'da korkutan patlama!
    17. Türkiye’nin tanıtımında sanatçı vizesi..
    18. Piyasa güne artı rezervle başladı
    19. (Özel) Orman işçilerinin ‘Hamiyet..
    20. Mahrem mühendis operasyonu başladı!
    21. Bursa’da tehlikeli yolculuk
    22. Borsa, güne yatay başladı
    23. Hakkari’de Muhasebe Haftası..
    24. (Özel) Evde anne, iş yerinde trafik..
    25. Akrabalarını öldüren zanlı adliyeye..
    26. Esgin dümene geçti
    27. Ağız kanseri riskine dikkat
    28. Kabracabey’den milli takıma
    29. Beyoğlu’nda ’Sosyal Market’ten yerinde..
    30. Kütahya’da öğrencilere yüzme eğitimi..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!