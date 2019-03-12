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Tüp taşıyan kamyonet alev aldı

Denizli’de tüp taşımacılığı yapan kamyonet alev aldı.

12 Mart 2019 Salı 16:16
Tüp taşıyan kamyonet alev aldı

Denizli’de tüp taşımacılığı yapan kamyonet alev aldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, alevler kamyonetin arkasında bulunan tüplere ulaşmadan söndürüldü.

 

Edinilen bilgiye göre olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi‘nde yaşandı. İddiaya göre Taner Sarısakal yönetimindeki bir marketin tüp taşımacılığını yapan 20 ANL 35 plakalı kamyonet, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu alev aldı. Kamyonetten dumanlar çıktığını fark eden Sarısakal, aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kamyonetin bulunduğu alana gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Ekipler, kamyonetin ön kısmındaki yangını arkasında bulunan tüplere ulaşmadan söndürerek olası bir facianın önüne geçti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:16
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