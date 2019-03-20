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Tunus'un tarihi eski şehir bölgesinin en tatlı durağı "Zeytune Tatlıcısı"

Başkent Tunus'un tarihi sembollerinden biri olan Medina'da bulunan Zeytune Tatlıcısı, müşterilerine tarihi atmosfer içinde birbirinden güzel lezzetler sunuyor

20 Mart 2019 Çarşamba 13:52
Tunus'un tarihi eski şehir bölgesinin en tatlı durağı "Zeytune Tatlıcısı"

TUNUS (AA) - YÜSRA VENNAS - Tunus'un başkentinin tarihi eski şehir bölgesinde bulunan Medina'daki turta ustası, ziyaretçilere tarihi bir atmosfer içinde birbirinden lezzetli tatlar sunuyor.

Başkent Tunus'u ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olan Medina, şehrin geçmiş yaşamı hakkında en somut örneklerin sunulduğu mekanlardan biri olarak kabul ediliyor.

Başkentin tarihi sembollerinden Medina, ziyaretçilerine dar ve dolambaçlı sokaklarında, birbirine bitişik evler, süslemeli kapılar, renkli panjurlar ve kemerler arasında adeta tarihte bir yolculuğa çıkarıyor.

Medina sadece tarihi atmosferiyle değil birbirinden lezzetli tatların sunulduğu küçük dükkanlarıyla da ziyaretçi çekiyor.

- Zeytune Camisinin yanında bir tatlıcı

Medina'nın merkezinde bulunan Zeytune Tatlıcısı'nın sahibi Nasır el-Harşani, AA muhabirine, tartları ile meşhur küçük dükkanının hikayesini ve lezzetlerinin sırrını anlattı.

Harşani'nin dükkanı Tunus'un Osmanlı dönemindeki yöneticileri "beylerin" kabri ile sadece doğu değil evrensel sosyolog ve siyaset bilimcilerin de ilham kaynağı Orta Çağ İslam âlimi İbn-Arabi'nin derslerini verdiği Zeytune Camisinin ortasında kalıyor.

Harşani, "Ben Medina'nın evladıyım. 25 yılı aşkın süre burada yaşadım. Şehrin dışındaki başka turistik yerlerde çalışmama rağmen hiçbir yer, geleneksel yapıların ortasındaki bu yer kadar ilgimi çekmedi." dedi.

- Müşteriler kadim şehirde lezzetli tatlar tatmaktan çok mutlu

Zeytune Tatlıcısı'ndaki hareketlilik sabahın erken saatlerinde başlıyor. Sabahın ilk saatlerinde hazırlanan tart hamuru özenle kalıplara dökülüyor. Öğleden önce ikinci ekip devreye giriyor ve tartları süsleyecek meyveleri yıkayıp hazırlamaya başlıyor.

Taze meyve, kuru yemiş ve çikolata ile süslenen tartlar, dükkan önüne çıkarılan tezgahta tarihi bölgenin ziyaretçilerini beklemeye koyuluyor. Ziyaretçilerin bölgeye gelmesiyle birlikte Zeytune Tatlıcısı da müşterilerini ağırlamaya başlıyor. Dükkan çalışanlarından biri içeride siparişleri alırken diğeri ise de dükkanın dışındaki müşterilerle ilgileniyor.

Zeytune Tatlıcısı'nın sahibi Harşani, bu dükkanı almasında sadece ticari değil manevi unsurların da etkili olduğunu söyledi. Müşterilerinin de ortak duyguları paylaştığını dile getiren Harşani, dükkanına gelenlerin de bu kadim şehirde lezzetli tatlar tatmaktan son derece mutlu olduğunu anlattı.

- Reklamı, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla müşteriler yapıyor

Tatlı dükkanı için herhangi bir reklam vermediğini, reklamı sosyal medya paylaşımlarıyla müşterilerinin yaptığını ifade eden Harşani, başarısının sırrını ise "kaliteden ödün vermeden temiz ve hızlı hizmet" şeklinde açıkladı.

Zeytune Tatlıcısı çalışanı Alaaddin Yahyavi de tatlıların çok seri biçimde müşterilerin gözü önünde hazırlandığını söyledi.

Yahyavi, "Amacımız Medina'ya daha fazla ziyaretçi çekerek büyük bir medeniyetin mirası ve mazinin şahidi bu bölgeyi mümkün olduğunca çok kişiye tanıtmak." dedi.


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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:52
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