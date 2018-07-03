0553 313 94 23

Tunus'un ilk kadın belediye başkanı seçildi!

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin adayı Suad Abdurrahim, belediye meclisindeki başkanlık seçimi ikinci turunda en fazla oyu alarak, başkent Tunus'un ilk kadın belediye başkanı oldu.

03 Temmuz 2018 Salı 16:52
Tunus'un ilk kadın belediye başkanı seçildi!

Tunus'ta Nahda Hareketi'nden Suad Abdurrahim, belediye meclisindeki başkanlık seçiminin ikinci turunda en fazla oyu alarak başkent Tunus'un ilk kadın belediye başkanı oldu.

Tunus Belediye Meclisi'nin 60 üyesi bugün başkentin yeni belediye başkanını seçmek için toplandı. Oylamanın birinci turunda Nahda Hareketi'nin adayı Suad Abdurrahim 26 oy alırken, Nida Tunus'un adayı Kemal İdir ise 22 oyda kaldı. Adaylardan hiç biri mutlak çoğunluk olan 31 oya ulaşamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

İkinci tur oylamasında da Nahda'nın adayı Abdurrahim 26, Nida'nın adayı İdir 22 oy alarak birinci turdaki oy sayılarını korudu.

Böylece başkent belediye meclisindeki başkanlık seçimi ikinci turunda en fazla oyu alan Nahda'nın kadın adayı Suad Abdurrahim, başkent Tunus'un ilk kadın belediye başkanı oldu.

Abdurrahim'in kazanmasının ardından, salonda bulunan bazı kişiler sonucu zılgıt çekerek kutladı.

BAŞARISINI BÜTÜN KADINLARA ARMAĞAN ETTİ

Kürsüye gelerek başkanlık koltuğuna oturan Abdurrahim, belediye meclisindeki seçim başarısını "Tunuslu tüm kadın ve erkeklere, Tunus kadının bugünkü konumuna gelmesi için mücadele eden bütün kadınlara armağan ettiğini" söyledi.

Başkent Tunus'taki belediye seçimlerini birinci sırada tamamlayan Nahda 60 sandalyeli belediye meclisinde 21 sandalyeyle, Nida Tunus 17, Demokratik Hareket 8, on partinin bir araya geldiği seçim ittifakı Sivil Koalisyon 6, Halkçı Cephe 4, bağımsız liste Benim Şehrim Tunus ise 4 üye ile temsil ediliyor.

Devrimin ardından Nahda Hareketi Partisi'nden 2011-2014 yıllarında milletvekilliği yapan Suad Abdurrahim (53), 2016'dan bu yana Nahda Hareketi Partisi'nde siyasi büro üyesi olarak görev yapıyor.

Eczacılık fakültesi mezunu olan ve halen mesleğini devam ettiren Abdurrahim, AA muhabirine verdiği bir röportajda, "Seçmenlerin bana sunduğu güven, belediye başkanı olmamı gerektiriyor. Bu, benim hakkım." demişti.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 16:52
  1. Tunus
  2. Nahda Hareketi
  3. ilk kadın belediye başkanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den "erken yerel seçim" duyurusu!
    1. MHP'den "erken yerel seçim" duyurusu!
    2. Almanya'daki sığınmacı anlaşması..
    3. İstanbul lise taban puanları 2018..
    4. Kahreden haber bu kez Kocaeli'den..
    5. İsveç İsviçre maçı sonucu ne oldu?
    6. İzmir’de jandarmadan zehir tacirlerine..
    7. Hakkari'de köpeğin telef edilmesiyle..
    8. 2018 LGS tercih sonuçları ne zaman..
    9. Münbiçliler Mehmetçiği bekliyor
    10. Beşiktaş'ta Ryan Babel depremi!
    11. Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı
    12. Seçimlerin ardından Sudan'dan..
    13. Türk Kızılayı’na 1 milyon 288 bin kan..
    14. 5 FETÖ şüphelisi, sahte kimliklerle..
    15. Tekirdağ’da tefeci operasyonu: 8 kişi..
    16. CHP'li Adalar Belediyesi'nden skandal!..
    17. Sivas lise taban puanları yüzdelik..
    18. Arsenal'den Mesut'a büyük onur!
    19. İçkicilere kötü haber!
    20. Yozgat'ta öğrencilerden okul önüne "3..
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları