Tunus'un geçici Cumhurbaşkanı yemin ederek görevine başladı

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin ölümünün ardından Anayasa gereği geçici Cumhurbaşkanı olan Tunus Meclis Başkanı Muhammed Nasır yemin ederek resmen görevine başladı. Mecliste, Anayasa Mahkemesi'nin boşluğunu doldurmak için görev yapan geçici Meclis Anayasa Komisyonu üyeleriyle bir araya gelen Nasır, yemin ederek görevine başladı.

Tunus devlet televizyonuna göreve resmen başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Nasır, "Tunus devleti, Anayasa uyarınca görevine devam edecek. " ifadelerini kullandı. - Muhammed Nasır kimdir? Tunus'ta geçici Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Nasır 1934 yılında Tunus'un doğusundaki sahil kenti El-Medhiye'de doğdu. Hukuk alanındaki lisans eğitimini Tunus'ta 1956 yılında tamamlayan Nasır, Habib Burgiba döneminde Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı yaptı. Lisansüstü eğitimini de sosyal hukuk alanında tamamlayan Nasır, 2011'deki devrimin ardından Muhammed Gannuşi hükümetinde Sosyal İşler Bakanlığı görevinde bulundu. Nasır, 2014 yılında ise Sibsi'nin kurucusu olduğu Nida Tunus Partisi'ne katıldı. Nasır, Nida Tunus'un meclise 86 sandalye ile girmesinin ardından yapılan Meclis Başkanlığı seçimlerinde 214 oydan 176'sını alarak Meclis Başkanı oldu. Tunus Anayasası'na göre Nasır, en fazla 90 gün geçici Cumhurbaşkanlığı görevini yürütebilecek.

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