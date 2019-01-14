Tunus'un en büyük sendikası grev kararında ısrarcı

TUNUS (AA) - Tunus Genel İşçi Sendikaları (UGTT) Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, hükümeti Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yanında yer almakla suçladı ve perşembe günü yapmayı planladıkları grevde ısrarcı olduklarını belirtti.

Tunus'un en büyük sendikasının genel sekreteri Tabbubi, Arap Baharı'nın 8. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, başkentteki sendika genel merkezi önünde konuşma yaptı.

Kamu çalışanlarına, alım gücünün düşmesiyle orantılı zam yapılması yönünde hükümetle yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını hatırlatan Tabbubi, "Hükümet, IMF'nin yanında konumlanarak bize yaklaşık bir ay içinde ikinci defa greve gitmekten başka seçenek bırakmadı." dedi.

Tabbubi, bir sonraki grevin katılım ve halkın birlik beraberliği açısından "şaşırtıcı" nitelikte olacağını belirterek, "Grevden sonra, meşru taleplerimizin gerçekleştirilmesi için baskıyı artıracak daha geniş ve kapsamlı adımlar atacağız." diye konuştu.

Tunus'ta kamu sektöründe yaklaşık 650 bin çalışan bulunduğu belirtiliyor. UGTT'nin "maaşlara zam" talebiyle 22 Kasım'da düzenlediği greve, ülke genelinde yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı ifade edilmişti.

- IMF ile sendika arasında kalan hükümet

Hükümetin yaklaşık 150 bin memura zam kararının ardından, Tunus ile 2,8 milyar dolar değerinde kredi anlaşması bulunan IMF, Tunus'un bütçe dengesini koruması için "kamu maaşlarını kontrol etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı.

IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 18'ini götürdüğü ve bu oranın dünya genelindeki en yüksekler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

- Ekonomik beklentileri karşılayamayan devrim

Tunus bugün 14 Ocak 2011'de Arap Baharı isimli sürecin ilk devrimiyle Zeynel Abidin bin Ali yönetimini devirmenin 8. yıl dönümünü kutluyor.

Kişisel hak ve özgürlükler alanında Tunus'a birçok kazanım getiren devrim, halkın ekonomik beklentilerini ise karşılayamamıştı.

Tunus, devrimden sonraki dönemde, yüksek enflasyon, artan işsizlik, düşük büyüme, yerel para birimi Tunus Dinarının değer kaybının yol açtığı sosyoekonomik sorunlarla mücadele ediyor.