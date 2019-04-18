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Tunus'tan Libya'da savaşın sona ermesi çağrısı

- Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Libya'da savaşın sona ermesi gerektiğini söyledi

18 Nisan 2019 Perşembe 20:39
Tunus'tan Libya'da savaşın sona ermesi çağrısı

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Libya'da savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cihinavi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir es-Seyyale ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'yle ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Libya'da savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Cihinavi, tüm kesimlere sağduyulu olma, diyalog dilini hakim kılma ve barışçıl çözüme ulaşmak için BM'nin yürüttüğü siyasi sürece dönme çağrısında bulundu.

Cihinavi, Tunus'un, BM'nin masum sivillerin güvenliğini muhafaza etmek, aynı halktan kişilerin kanının akmasını durdurmak amacıyla başta başkent Trablus olmak üzere Libya'nın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmaları ve askeri tırmanışı sonlandırmak için yürüttüğü çabalara destek verdiğini dile getirdi.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame de Cihinavi'ye Libya'daki son gelişmeler ve BM'nin yürüttüğü çabalarla ilgili bilgi verdi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre şu ana kadar 205 kişi öldü, 913 kişi yaralandı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında iki haftadır çatışmalar yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 20:39
  1. Libya
  2. Trablus
  3. Tunus

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