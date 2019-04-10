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Tunus'tan "Hafter'in Trablus'a saldırısı kabul edilemez" açıklaması

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:25
Tunus'tan "Hafter'in Trablus'a saldırısı kabul edilemez" açıklaması

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, General Halife Hafter'in Libya'nın başkenti Trablus'a saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sibsi ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac arasında geçen telefon görüşmesinde Trablus'a yönelik saldırı ve bu olayın yansımaları ele alındı.

Sibsi, görüşmede, "Ülkesinin, Libya'nın istikrarını zedeleyen ve sivillerin canlarını tehlikeye atan bu saldırıyı kesinlikle kabul etmediğini" ifade ederek, saldırgan güçlerin derhal durmasını ve önceki konumlarına çekilmesi çağrısında bulundu.

Serrac ise Tunus'un sergilediği kardeşçe tutumdan dolayı teşekkür ederek, söz konusu saldırıya direnilmesi gerektiğini vurguladı.

- Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.

Söz konusu olaylar, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL), Libya'daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansının hazırlıkları aşamasında başlamıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana yaşandığı Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu arasında çatışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 18:25
  1. Hafter
  2. Libya
  3. Sibsi
  4. Trablus
  5. Tunus

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