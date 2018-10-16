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Tunus'tan dikkat çeken Türkiye açıklaması!

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Almanya'dan Türkiye'ye önemli mesajlar yolladı. Murzuki, "Türkiye İslam ülkelerinin gururu haline gelmiştir" dedi.

16 Ekim 2018 Salı 12:46
Tunus'tan dikkat çeken Türkiye açıklaması!

Almanya'nın Essen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının düzenlediği "UniDay" gününe onur konuğu olarak katılan Merzuki, etkinliğin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Merzuki, Tunus devletine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek "Ayrıca 3 milyon Suriyeliyi ülkelerinde konuk olarak kabul ettikleri için de teşekkür ediyorum." dedi.

Aynı zamanda insan hakları savunucusu olan Merzuki, "Türkiye'ye dünyanın gözü önünde başımızı göğe yükselttiği için teşekkür ediyorum. Türkiye, ekonomik, siyasi ve askeri yönden ortaya koyduğu başarılardan dolayı tüm İslam ülkelerinin gururu haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye mucizesi"

Merzuki, Türkiye'de son dönemlerde yaşanan olaylara da değinerek şunları söyledi:

"Türkiye’de gerçekleşen gelişmeleri ben Türkiye mucizesi olarak görüyorum. Bu mucizenin tekrarı mümkündür. Onlar ulusal bir hükümet, ülkeleri için çalışan muhlis insanların olduğu bir yönetim, yolsuzlukla mücadele eden kimliklerine bağlı insanlar. Bu durumlardan dolayı bizler Türkiye’yi ve Türk halkını kutluyoruz. 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve son olarak ekonomik komplolar ülkeye karşı yürütülen uluslararası komplolar arasında yer alıyor."

Almanya ve Başbakan Angela Merkel'e de teşekkür eden Merzuki, "Çünkü Almanya düzensiz göç konusunda kapılarını nispeten göçmenlere açan bir ülke oldu. Bu durum hakikaten siyasi dengeyi etkilemiştir. Ayrıca aldıkları bu kararla riske girmiş oldular." diye konuştu.

"Bir etnik ayrımcılığa, bir başka etnik ayrımcılıkla cevap vermemek gerekir"

Merzuki, söz konusu göç dalgalarıyla Batılı ülkelerdeki İslam karşıtlığının arttığına dikkati çekerek "Bu göçlerle belki İslamofobi dalgası artacaktır ancak buna karşı bu ülkelerde yaşan Müslümanların da kendi bilinçleri yani etki alanları vardır. Bir etnik ayrımcılığa, bir başka etnik ayrımcılıkla cevap vermemek gerekir." dedi.

Almanya'da çok sayıda Türk'ün yaşadığına dikkat çeken Merzuki, "Türklerin bu ülkelerde de gerek dostluk gerek inançları açısından muhlis olduklarını düşünüyorum. Bu ülkenin vatandaşı olan Müslümanlar olarak kalsınlar." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 12:46
  1. Tunus
  2. Almanya

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