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Tunus'taki "mirasta eşitlik" yasa tasarısına Zeytune alimlerinden itiraz

Zeytune Camisi alimleri mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören tartışmalı yasa tasarısına itirazlarını tekrarladı

25 Aralık 2018 Salı 20:53
Tunus'taki "mirasta eşitlik" yasa tasarısına Zeytune alimlerinden itiraz

TUNUS (AA) - Tunus'ta Zeytune Camisi alimleri, mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören tartışmalı yasa tasarısını reddettiklerini yineledi.

Zeytune Camisi Derneği tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeytune İlim ve İhsan Derneği Başkanı Muhammed el-Beşir el-Berrah, "Biz Kuran-ı Kerim'de miras hakkında belirtilen ne ise onunla birlikteyiz. Bunların değiştirilmesini istemiyoruz. Azınlığın Tunus halkının çoğunluğunu yenmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Berrah, tartışmalı tasarının yürürlüğe girmesine engel olmak için referanduma gidilebileceğini söyledi.

Tunus'un eski Din İşleri Bakanı Muhammed Halil de Zeytune alimlerinin söz konusu kanun hakkında istişarelerini tamamlamadığını belirterek, "İstişarelerimiz tamamlansa hem anayasa hem de İslam'a uygun bir çözüme ulaşabilirdik." dedi.

Halil, mirasta eşitlik yasasının kabul edilmesi halinde bunun tehlikeli toplumsal ve ekonomik yansımaları olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin başkanlık ettiği 23 Kasım'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, kadın-erkek arasında mirasta eşitlik sağlayacak yasa tasarısına onay verilmişti.

Hükümetten onay alan yasa tasarısının, meclise sunulması bekleniyor.

- Ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, Ağustos 2017'de kadın-erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmak üzere Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi isminde yeni bir komite kurmuştu.

Komite haziran ayında Sibsi'ye iki bölümden oluşan 233 sayfalık bir rapor sunmuştu. Raporun bireysel hak ve özgürlüklere ayrılan birinci bölümünde yer alan en bariz teklifler arasında eş cinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve idam cezasının kaldırılması yer alıyor.

İkinci bölümde ise kadın erkek arasında mirasta eşitlik ve çocuklar arasında, evlilik dışı ilişkilerden doğanlar da dahil olmak üzere eşitlik meselesi ele alınıyor.

Raporun öngördüğü yasal değişiklikler, Tunus kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmış, rapora destek verenler ve karşı çıkanlar yüksek katılımlı gösteriler düzenlemişti.

Sibsi, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, raporun tartışmalı diğer maddelerine değinmeden, mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören yasa teklifini meclise sunacağını belirtmişti.

Tunus'un kurucu lideri Habib Burgiba döneminde hayata geçen ve halen yürürlükteki medeni kanun, tek eşlilik, kadının boşanma hakkı gibi Arap ülkelerine göre daha laik uygulamalar barındırıyor. Ancak miras ve bazı diğer konularda İslami usuller öne çıkıyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 20:53
  1. miras
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