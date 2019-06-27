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Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’ta gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:22
Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’ta gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.


Başkent Tunus’un merkezinde gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Fransız Konsolosluğuna yakın yoğun bir ticari bölgede bir saldırgan yerel saatle 11.00 sıralarında polis aracını hedef alarak kendini havaya uçurdu. Bölgede bulunan bir devriye memuru yaralanarak hayatını kaybetti, diğer bir devriye memuru ve 3 sivil ise yaralandı. Olaydan çok kısa bir süre sonra Terörle Mücadele Tugayı girişinde başka bir saldırganın kendini havaya uçurmasıyla 4 subay yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Tunus’ta daha önceki dönemlerde de intihar saldırıları gerçekleştirilmiş, Ekim ayında bir kadın saldırgan kendini havaya uçurmuş, olayda saldırgandan başka ölen veya yaralanan olmamıştı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:22
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