"Tunus'taki grev devrimin itibarını artırdı"

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi, önceki gün 650 bini aşkın kamu çalışanının katılımıyla düzenlenen grevin Tunus devrimine itibar kazandırdığını söyledi.

Partinin başkent Tunus'ta düzenlediği belediye danışmanları sempozyumuna katılan Gannuşi, burada yaptığı açıklamada, "Perşembe günü, Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) çağrısına uyan 650 binden fazla kamu çalışanı genel greve gitti. Tunus halkının büyük bir bölümü düşüncesini ve tavrını barışçıl ve Tunus devriminin itibarını artıracak şekilde ifade etti." dedi.



Gannuşi, perşembe günkü grevin 1978'deki greve kıyasla sorunsuz geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

26 Ocak 1978'de gerçekleşen ve Tunus'ta "Kara Perşembe"olarak bilinen genel grevde, göstericilerle güvenlik güçleri arasında kanlı çatışmalar yaşanmıştı. Yerel verilere göre, söz konusu olaylarda 400 kişinin öldüğü, binden fazlasının yaralandığı ifade edilmiş, El-Hadi Nuveyra başbakanlığındaki dönemin hükümeti ise olaylarda 52 kişinin öldüğünü, 365'inin yaralandığını açıklamıştı.

Tunus'ta 650 binden fazla kamu çalışanı, maaşlarına zam yapılması talebiyle 17 Ocak'ta greve gitmişti.

Ülke genelinde uygulanan bir günlük grev nedeniyle tüm devlet daireleri kapatılmış, öğrencilerin güvenliği gerekçe gösterilerek okulların tamamı tatil edilmiş, dış hat uçuşlarında aksamalar yaşanmış ve hayat durma noktasına gelmişti.

UGTT bugün kamu sektöründe 20-21 Şubat'ta da genel greve gidileceğini duyurmuştu.