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Tunus'taki en büyük işçi sendikasından "seçimlere dolaylı katılım" açıklaması

01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:31
Tunus'taki en büyük işçi sendikasından "seçimlere dolaylı katılım" açıklaması

TUNUS (AA) - Tunus'un en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) ülkede yapılacak genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine dolaylı şekilde katılmayı planladığını açıkladı.

UGTT Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle başkent Tunus'ta düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, 6 Ekim'deki genel ve 17 Kasım'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmayı planladıklarını belirtti.

Tabbubi, "Sendika, seçimlere doğrudan değil tarih boyunca izlediği program ve vizyon yoluyla katılacak." ifadelerini kullandı.

Sendikanın, vizyonuna dahil olan ekonomik ve sosyal programın hazırlığına başladığını söyleyen Tabbubi, bu programın, kendilerini parlamento ve iktidar piramidinin tepe noktasında temsil edecek isimlerin belirlenmesindeki bakış açısını yönetecek merci olacağını kaydetti.

Tabbubi, iktidardaki koalisyonun izlediği politikanın başarısız olduğunu savunarak, iktidardakileri, yolsuzluk ve kamu malının kötüye kullanılması karşısında hiçbir şey yapmamakla eleştirdi.

UGTT Genel Sekreteri ayrıca özel ve kamu sektörü konusunda hükümetle yapılan müzakere turunun başarılı olduğunu buna rağmen fırın, değirmen ve yakıt taşımacılığı alanlarındaki ücretlerde henüz herhangi bir artış olmadığını kaydetti.

Tabbubi, temmuz ayında hükümetle yeni müzakere turuna başlayacağını ifade etti.

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, endüstri ve tarım sektörü ile özel sektör ve sosyal güvenlik fonuna bağlı emeklilerin yanı sıra inşaat işçilerinin maaşlarında artış yapılacağını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:31
  1. İşçi Sendikası
  2. seçim
  3. Tunus

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