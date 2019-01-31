Tunus'taki Arap Zirvesi'nin gündemi Filistin ve Suriye

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, mart ayında ülkesinde yapılacak Arap Birliği Zirvesi'nin Filistin davası için yeni bir başlangıç olması temennisinde bulundu.

Cihinavi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın dış ilişkilerden sorumlu danışmanı Nebil Şas'ı başkent Tunus'ta kabul etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cihinavi, "Tunus'ta yapılacak Arap Zirvesi'nin Arap dünyasındaki tüm sorunlara çözümler bulunması yönünde yeni bir başlangıç olmasını arzu ediyoruz." dedi.

Filistin davasının Arapların birinci konusu olduğunu belirten Cihinavi, zirvenin bu konuda yeni bir desteğin başlangıcı olması ümidi taşıdığını belirtti.

Cihinavi, zirvede görüşülecek konulara ilişkin şunları söyledi:

"Zirvenin gündeminde birçok konu var. Bu konular arasında Suriye'nin durumu ve Arap dünyasındaki geleceği, Libya ve Yemen'in durumu, Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler yer alıyor. Şu an var olan anlaşmazlıkların göz ardı edilerek, ülkelerin daha büyük bir iş birliği yönünde ilerlemesi zorunludur."

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın danışmanı Şas da, "Tüm Arapların Suriye'de istikrar, güven ve birliğin yeniden sağlanması için katkı vermesinin zamanı gelmiştir." diye konuştu.