Tunus'ta Türk dizileri beğeniyle izleniyor

TUNUS (AA) - MERVA ES-SAHİLİ - Türk dizileri 10 yıldan beri Tunusluların zevklerine hitap ederek televizyon ekranlarına hakim olmaya devam ediyor.

Tunus'taki televizyon kanalları, aileler tarafından büyük beğeniyle izlenen Türk dizilerini yayınlamak için birbiriyle yarışıyor.

Tunus'taki özel televizyon kanallarından Hannibal-TV 2008'de ilk kere Gümüş dizisini yayınlamasıyla birlikte Türk dizileri Tunusluların beğenisini kazanmaya başlamıştı.

O zamandan itibaren "Kaybolan Yıllar", "Yasak Aşk" ve "Kara Sevda" gibi Türk dizileri artmaya ve Tunusluların önemli bir kesimi tarafından izlenmeye başlandı.

Türk dizilerinin büyük başarısı sayesinde Tunus'taki özel televizyon kanallarından Nessma Tv 2015'te Türk dizilerinin Tunus lehçesiyle dublajını yapmaya başladı. Kanalın ilk dublajını yaptığı dizi "Kader Oyunu" dizisi oldu.

- Metin kalitesi ve görüntü estetiği

Tunuslu sanat eleştirmeni Kemal eş-Şihavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunusluların Türk dizilerine büyük ilgi göstermesinin, metin kalitesi, görüntü estetiği ve yüksek tekniklerden kaynaklandığını söyledi.

Türk dizilerinin, Türk toplumu ile Arap ve İslam toplumları arasındaki büyük benzerliği ortaya koyduğunu belirten Şihavi, Osmanlı döneminden beri Arapları Türklerle buluşturma fikrinin kültürel ve siyasi bağlantıların bulunduğuna işaret etti.

Şihavi, söz konusu bağlantıların Tunuslu izleyici ile Türk dizileri arasında duygusal bir ilişkiye neden olduğunu aktardı.

Türk dizilerinin Tunuslu izleyicileri günlük hayattan uzaklaştırıp güzel, harika ve mükemmel aşk hayali kurmasına neden olduğunu ifade eden Şihavi, dizilerin, çok sayıda Tunusluyu Türkiye'ye seyahate teşvik ettiğini dile getirdi.

- Arap ülkelerinde dizi üretimi zayıf

Tunuslu yönetmen ve sanat eleştirmeni Et-Tayyib es-Suheyli de Türk dizilerinin, görüntü estetiği, şahıslar, harika mekanları ve kullanılan tekniklerin gücü sayesinde Tunusluların beğenisini kazandığını belirtti.

Tunusluların Türk dizilerine rağbet etmesinin Arap ülkelerinde dizi üretiminin zayıf olduğunu gösterdiğini ifade eden Suheyli, Tunus'un, yönetmenleri ve senaryo yazarlarını desteklemediğini aktardı.

Suheyli, yerel televizyon kanallarında kalitesiz eğlence programlarının artması üzerine halkın büyük çoğunluğunun televizyon izlemeyi bırakması sonucu ortaya çıkan boşluğu Türk dizilerinin doldurduğunu söyledi.

- Heyecan, komedi ve romantizm

Tunuslu izleyicilerden Sirin, Türk dizilerini çok sevdiğini ve en çok Türk dizilerini izlediğini kaydetti.

Üniversite öğrencisi Viam de Türk dizilerinin, gündelik hayatı unutup romantik bir atmosferde yaşamak ve fantastik aşk hikayeleri için bir çıkış noktası olduğunu söyledi.

Viam, Türk dizilerini, Tunus lehçesiyle dublajının yapılmasından sonra izlemeye başladığını aktardı.

Kamuda memur olarak çalışan Merva ise "Türk dizileri yayınlanmaya başladıktan sonra Türk dizilerinin bağımlısı haline geldim." dedi.

Merva, toplumun gerçek sorunlarını ele aldığı için Türk dizilerini izlemeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Kahvehane işletmecisi Sami de Tunus örf ve geleneklerine yakın olduğu için Tunus televizyonlarında yayınlanan Türk dizilerinin çoğunu izlediğini söyledi.

Heyecan, gerilim, mekan estetiği ve güzelliğe odaklandığı için Türk dizilerine hayran kaldığını belirten Sami, "Tunusluların yaşadığı sorunların aynısını ele aldığı için Türk dizilerinde teselli buluyorum. Türkiye ile Tunus'u birbirine bağlayan kültürel ve tarihi bağlar var." diye konuştu.

Türk dizilerinde kendisini çevreleyen dünyadan ve siyasi çatışmalardan ayrılmak için bir kaçış yolu bulduğunu kaydeden Sami, dizilerin kendisini Türkiye'ye seyahat etmeye ve dizilerin çekimlerinin yapıldığı yerleri görmeye teşvik ettiğini söyledi.