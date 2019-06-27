Tunus'ta televizyon yayın istasyonuna silahlı saldırı Ülkenin güneyindeki Gafsa ilinde kimliği belirlenemeyen silahlı saldırganlar televizyon yayın istasyonunu hedef aldı

TUNUS (AA) - Tunus'ta kimliği belirlenemeyen kişiler, ülkenin güneyinde yer alan Gafsa ilindeki televizyon yayın istasyonuna silahlı saldırı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gafsa'da yer alan Orbata Dağı'ndaki televizyon yayın istasyonuna sabaha karşı 03.30 sularında silahlı saldırı düzenlendi. Askeri birliklerin müdahalesi sonucu saldırganların dağın iç bölgelerine doğru kaçtığı kaydedilen açıklamada, emniyet güçlerinin yerinde ve askeri yayın istasyonunun güvende olduğu aktarıldı. Açıklamada, askeri birliklerin, silahlı saldırganları arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Söz konusu saldırıda can kaybı, yaralanma ya da hasar kaydedilmedi.

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