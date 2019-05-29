0553 313 94 23

Tunus'ta solun çatı yapılanmasından 9 vekil istifa etti

- Tunus'ta sol partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Halkçı Cephe'den 9 milletvekili istifa etti - İstifaların ardından parlamentodaki milletvekili sayısı 15'ten 6'ya düşecek Halkçı Cephe, meclis grubunu yitirebilir

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:35
Tunus'ta solun çatı yapılanmasından 9 vekil istifa etti

TUNUS (AA) - Tunus'ta sol partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Halkçı Cephe'den 9 milletvekilinin "parti içi sorunları" gerekçe göstererek istifa ettiği bildirildi.

İstifa eden milletvekillerinden Abdulmumin Bilinas, bugün mecliste düzenlediği basın toplantısında, Halkçı Cephe'deki 15 milletvekilinden 9'unun istifa dilekçelerini sunduğunu söyledi.

Parlamento grubunun henüz dağılmadığını dilekçelerin uygulamaya girmesi için üzerinden 5 gün geçmesi gerektiğini aktaran Bilinas, "Cephe'nin cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine ilişkin iç sorunların patlak verdiği bir dönem yaşamasını" istifaların gerekçesi olarak gösterdi.

İstifaların ardından parlamentodaki milletvekili sayısı 15'ten 6'ya düşecek Halkçı Cephe'nin meclis grubunu yitirme ihtimali söz konusu.

Ülkedeki parlamento iç tüzüğüne göre, 217 sandalyeli mecliste grup kurulabilmesi için en az 7 milletvekilinin üye olması gerekiyor.

Tunus'taki Halkçı Cephe, 7 Ekim 2012'de 11 sol partinin yanı sıra bağımsız, çevreci gruplar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kurulmuştu.

Tunus'ta bu yıl 6 Ekim'de genel, 17 Kasım'da ise cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Ülke siyaseti, kritik seçimler öncesinde ortaklıkların dağıldığı ve yeni ittifakların kurulduğu hareketli bir döneme girdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:35
  1. Tunus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okan Buruk kimdir? Başakşehir Teknik direktörü Okan Buruk mu oldu?
    1. Okan Buruk kimdir? Başakşehir Teknik..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    3. Başkan Yaşar’dan “vefa” iftarı
    4. 2019 Kadir Gecesi ne zaman ayın..
    5. Zelenskiy memurlara döner yemelerini..
    6. İstanbul'un Fethi'nin 566. Yılı..
    7. Türkiye Yunanistan maçı ne zaman ve..
    8. Akıncı Üssü davası
    9. Behzat Ç ne zaman başlayacak? Behzat Ç..
    10. İBB, Şehit yakınları ve gazileri..
    11. Abdullah Avcı ile 3 yıl
    12. 'Üstad Necip Fazıl'ın hocası Arvâsî..
    13. Tunus'ta solun çatı yapılanmasından 9..
    14. Saakaşvili Ukrayna'ya döndü
    15. Kula Deri OSB’nin ismi değişiyor
    16. Bir 'pedofili' skandalı da Ayşe..
    17. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger,..
    18. "Bayramda tatile gidenler olabilir,..
    19. Balkanlar’a dev yol projesi
    20. İBB’den çocuklara ücretsiz yaz spor..
    Proje Ekrem’in beygir sevdası
    Proje Ekrem’in beygir sevdası
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor