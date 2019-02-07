Tunus'ta sendika ile hükümet memur maaşlarında anlaştı

TUNUS (AA) - Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), hükümetle ortaokul ve lise öğretmenleri arasında aylardır süren krizin anlaşmaya bağlandığını, kamu sektöründeki 650 binden fazla çalışan için zam öngören taslak üzerinde hükümetle anlaştıklarını açıkladı.

Tunus'un en büyük işçi sendikası UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, sendika yönetiminin hükümetle vardığı taslak anlaşmayı görüşmek üzere gerçekleştireceği toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yusuf Şahid ile gerçekleştirdiği "maraton görüşmelerin ardından ortaokul ve lise öğretmenleri krizine çözüm bulduklarını" belirten Tabbubi, sendika yönetiminin ele alacağı taslağı eğitim sendikasına ileteceğini belirtti.

Öte yandan, bugün UGTT ve hükümetin, 650 binin üzerinde memurun maaşına zam öngören anlaşmayı sağladığı belirtildi. Ancak anlaşmanın içeriğine ve öngörülen zam oranına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

UGTT, geçen ay 17 Ocak'ta düzenlediği Tunus'ta hayatı felç eden genel grevin ardından, hükümeti 20-21 Şubat tarihlerinde iki gün üst üste grevle tehdit etmişti.

- Öğretmenlerle hükümet karşı karşıya

Tunus'ta öğretmenler son birkaç yıldır, maaşlarının iyileştirilmesi ve eğitim sisteminin düzenlenmesi gibi bazı taleplerini dile getirmek için gösteriler düzenliyor.

Aralık ayından bu yana ivme kazanan gösterilerde öğretmenler, grev, imtihanları boykot etmek, sonuçlarını engellemek gibi eğitim sürecini de aksatan bazı eylemlerde bulunuyor.

Sendika yetkilileri öğretmenlerin taleplerini, maaşlarının iyileştirilmesi, emeklilik yaşının 60'tan 55'e düşürülmesi ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi şeklinde sıralamıştı.

Son olarak 9 Ocak'ta eylem düzenleyen çok sayıda ortaokul ve lise öğretmeni dönem sonu sınavlarını boykot etmişti.

Veliler de öğretmenlerin boykot ve grevlerine karşı 1 Şubat'ta gösteri düzenlemişti. Son olarak, ülke genelinde binlerce öğretmen, dün hükümet binalarının bulunduğu Kasaba Meydanı'nda toplanmıştı.

- IMF ile sendika arasında kalan hükümet

Hükümetin geçen yıl yaklaşık 150 bin memura zam kararının ardından, Tunus ile 2,8 milyar dolar değerinde kredi anlaşması bulunan IMF, Tunus'un bütçe dengesini koruması için "kamu maaşlarını kontrol etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı.

IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 18'ini götürdüğü ve bu oranın dünya genelindeki en yüksekler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

- Ekonomik beklentileri karşılayamayan devrim

Tunus, Arap Baharı isimli sürecin ilk devrimiyle 14 Ocak 2011'de Zeynel Abidin bin Ali yönetimini devirmenin 8. yıl dönümünü kutluyor.

Kişisel hak ve özgürlükler alanında Tunus'a birçok kazanım getiren devrim, halkın ekonomik beklentilerini ise karşılayamamıştı.

Tunus, devrimden sonraki dönemde, yüksek enflasyon, artan işsizlik, düşük büyüme, yerel para birimi Tunus dinarının değer kaybının yol açtığı sosyoekonomik sorunlarla mücadele ediyor.