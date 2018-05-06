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Tunus'ta seçimleri Nahda Hareketi Partisi kazandı

Tunus devlet televizyonunun açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yerel seçimlerde Nahda Hareketi Partisi, oyların yüzde 27,5'ini alarak birinci parti oldu. Nida Tunus Partisi yüzde 22,5 ile ikinci sırayı elde etti.

06 Mayıs 2018 Pazar 23:22
Tunus'ta seçimleri Nahda Hareketi Partisi kazandı

Tunus'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi ve oyların sayımına başlandı. Tunus devlet televizyonunun açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yerel seçimlerde Nahda Hareketi Partisi, oyların yüzde 27,5'ini alarak birinci parti oldu. Nida Tunus Partisi yüzde 22,5 ile ikinci sırayı elde etti.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), oy verme işleminin tamamlanmasından 3 saat önce ülke genelindeki katılım oranının yüzde 21 olduğunu açıkladı. YSK, kayıtlı 5 milyon 369 bin seçmenden 1 milyon 89 bin 360'ının yerel saat 15.00 itibariyle sandıklara giderek oy kullandığını duyurdu.
YSK'nin talimatı doğrultusunda ülke genelinde 179 sandık "güvenlik koşulları göz önüne alınarak 2 saat erken kapatıldı.

SEÇİMLER 4 DEFA ERTELENMİŞTİ

Seçim kanununa göre seçim yasakları bu gece yarısı bitiyor. Kesin sonuçların ise 9 Mayıs'a kadar ilan edilmesi gerekiyor. Tunus'ta devrimden sonraki demokratik geçiş sürecinin bir sonraki adımı olarak görülen yerel seçimler daha önce dört defa ertelenmişti.

YSK'nin açıkladığı rakamlara göre, yerel yönetimler için bin 55'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere toplam 2 bin 74 aday listesi bulunuyor.

NAHDA HAREKETİ TÜM BÖLGELERDE

Adaylık şartları partileri zorlarken, Tunus genelindeki 24 vilayetteki 350 yerel yönetim biriminin tamamında aday listesi sunmayı başarabilen tek parti Nahda Hareketi oldu.

Nahda Hareketi'ni 345 noktada aday çıkartabilen Nida Tunus Partisi izledi. Partiler bazında üçüncü sırada yer alan Halkçı Cephe'nin 119, Demokratik Hareket'in 69, Tunus Projesi'nin ise 67 noktada aday listelerinin onaylandığı bildirildi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 23:22
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  3. Nahda Hareketi Partisi

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