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Tunus'ta seçimler zamanında yapılacak

05 Mart 2019 Salı 23:58
Tunus'ta seçimler zamanında yapılacak

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ile ulusalcı Nida Tunus Partisi'nin Lideri Hafız Kaid es-Sibsi'nin seçimlerin zamanında yapılması konusunda anlaştığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan Nahda Hareketi Siyasi Büro Başkanı Nureddin el-Arabavi, Gannuşi ile Sibsi'nin dünkü görüşmelerinin merkezinde seçimler olduğunu söyledi.

İki liderin seçimlerin zamanında ve uygun ortamda yapılması konusunda hemfikir olduğunu aktaran Arabavi, Nahda Hareketi ve Nida Tunus Partisi'nin bunun için çaba gösterdiğini vurguladı.

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yıl sonunda düzenlenmesi planlanıyor. Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerinin tarihine ilişkin yarın açıklama yapması bekleniyor.

Nahda Hareketi Lideri Gannuşi ile Nida Tunus Partisi'nin Lideri Hafız es-Sibsi, ülkedeki siyasi durumu ele almak üzere bir yıl aradan sonra dün başkentte bir araya gelmişti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 23:58
  1. Cumhurbaşkanlığı seçimleri
  2. Hafız Kaid es-Sibsi
  3. Nahda Hareketi
  4. Nida Tunus Partisi
  5. Nida Tunus Partisi Siyasi Kurul Başkanı ve Cumhurbaşkanı
  6. Tunus

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