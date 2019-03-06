Tunus'ta seçim tarihleri belli oldu

TUNUS (AA) - Tunus'ta cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin tarihleri belli oldu.

Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Nebil Befun, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, genel seçimlerin 6 Ekim'de, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ise 10 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Ülkede seçim sürecinin başladığını söyleyen Befun, 10 Nisan'dan itibaren seçmen listelerinin hazırlanmaya başlanacağını, parlamento seçimleri için adaylık başvurularının 22-29 Temmuz'da alınacağını belirtti.

Befun, cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuruların da 27 Ağustos ile 3 Eylül arasında tamamlanmış olacağını dile getirdi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Befun, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda iki hafta içinde ikinci turun yapılmasını planladıklarını, bu tarihin her halükarda 29 Aralık'ı geçmeyeceğini vurguladı.

Arap Baharı'nın ilk kıvılcımını yakan Tunus'ta 14 Ocak Devrimi sonrasında demokratik seçimler ilk kez 2011'de Kurucu Meclis için yapılmıştı. Ardından 2014'te parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ve son olarak da 2018'de belediye seçimleri gerçekleştirilmişti.



