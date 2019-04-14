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Tunus'ta pilotların grevi nedeniyle uçuşlarda aksaklık

Ülkede pilotların sürpriz bir şekilde greve gitmesi nedeniyle uçuşlarda aksaklık yaşanıyor- Tunus Hava Yolları Genel Müdürü İlyas Menkebi:- "Şirket bu duruma çözüm bulmaya çalıştı. Uçak kiralama başvurusuna ve bir kriz masası oluşturmasına rağmen dün 3, bugün 5 uçuşta aksaklık yaşandı"

14 Nisan 2019 Pazar 19:34
Tunus'ta pilotların grevi nedeniyle uçuşlarda aksaklık

TUNUS (AA) - Tunus Hava Yolları Şirketi, ülkede pilotların sürpriz bir şekilde greve gitmesi nedeniyle uçuş programlarında aksama yaşandığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, ani bir şekilde gelişen bu sorunu en kısa sürede çözmek için çabaladıkları ve yolculardan özür diledikleri belirtildi.

Tunus resmi haber ajansının (TAP) haberine göre, Tunus Hava Yolları Genel Müdürü İlyas Menkebi, pilotların ücret artışları hakkında idareye sundukları taleplere ilişkin görüşmelerin devam etmesi nedeniyle, bazı pilotların sürpriz bir şekilde işe gelmediği ve bundan kaynaklanan pilot eksikliğinin de uçuşlarda aksaklığa yol açtığını aktardı.

Pilotların taleplerinin imkansız olduğuna ve durumun zorluğuna işaret eden Menkebi, idarenin sendika ile geçen hafta boyunca müzakere halinde olduğunu, yarın başka bir görüşme daha yapılacağını vurguladı.

Birçok pilotun greve gitmesinin kendilerini şaşırttığını ifade eden Menkebi, "Şirket bu duruma çözüm bulmaya çalıştı. Uçak kiralama başvurusuna ve bir kriz masası oluşturmasına rağmen dün 3, bugün 5 uçuşta aksaklık yaşandı. Çalışanların ücretleri yıllık olarak 340 milyon dinara tekabül ediyor." dedi.

Menkebi, şirketin içinde bulunduğu bu zor durumda herhangi bir çalışanın ücretini ödemesinin bile "mucizeden ibaret olduğunu" kaydetti.

Tüm çalışanları maddi sorunlar aşılıncaya kadar birlik olmaya çağıran Menkebi, pilotların yaşanan durum hakkında bilgilendirildiğini ve diğer çalışanlara örnek olmaları gerektiğini savundu.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 19:34
  1. Tunus
  2. Tunus Hava Yolları
  3. uçuş

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