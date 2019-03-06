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Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

06 Mart 2019 Çarşamba 21:20
Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ülkede Kasım 2015'ten bu yana uygulanan olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sibsi'nin bugün Başbakan Yusuf Şahid ve Meclis Başkanı Muhammed Nasır ile ulusal güvenliğe ilişkin konularda istişare yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Sibsi'nin görüşme sırasında olağanüstü halin ülke genelinde 5 Nisan'a kadar uzatılması yönünde karar aldığı aktarıldı.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayını hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü hal, sonraki süreçte birçok kez uzatılmıştı.

Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine, toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı uygulama, mahkeme izni olmaksızın arama emri, basını denetleme gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 21:20
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