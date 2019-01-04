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Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

- Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına karar verdi

04 Ocak 2019 Cuma 23:58
Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ülkede Kasım 2015'ten bu yana uygulanan olağanüstü hali bir ay daha uzatma kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sibsi'nin, Başbakan Yusuf Şahid ve Meclis Başkanı Muhammed Nasır ile ulusal güvenliğe ilişkin konularda istişare ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sibsi'nin görüşmenin ardından ülke genelinde geçerli olmak üzere olağanüstü halin bir ay daha uzatılması yönünde karar aldığı aktarıldı.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayını hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü hal, sonraki süreçte birçok kez uzatılmıştı.

Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine, toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı uygulama, mahkeme izni olmaksızın arama emri, basını denetleme gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 23:58
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