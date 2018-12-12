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Tunus'ta öğretmenlerden maaş protestosu

Yüzlerce ortaokul ve lise öğretmeni, başkentte düzenledikleri gösteride maaş artışı ve erken emeklilik taleplerini dile getirdi

12 Aralık 2018 Çarşamba 23:49
Tunus'ta öğretmenlerden maaş protestosu

TUNUS (AA) - Tunus'ta ortaokul ve lise öğretmenleri, maaş artışı, erken emeklilik ve eğitim reformu talebiyle gösteri düzenledi.

Ülkenin en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) başkentteki binası önünde toplanan yüzlerce eğitimci, "Halkın okulu, demokratik eğitim, milli kültür", "Devlet okullarını kurtarın", "Devlet okulunun, demokratik, ilerlemeci ve birleştirici yapın" yazılı pankartlar taşıdı.

UGTT'ye bağlı Ortaokul ve Lise Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılan eğitimciler, sendika binasından başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'ne yürüdü.

Ortaokul ve Lise Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreteri Esad Yakubi, burada yaptığı konuşmada, tüm vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını "eğitimcileri ve okulları huzura kavuşturacak anlaşmanın sağlanması için baskı yapmaya" çağırdı.

Eğitim Bakanı Hatem bin Salim'in ve hükümetin gerilimi artırmasından şikayet eden Yakubi, öğretmenlerin de bu durumda geri adım atmayacağı ve eğitim durumunun daha kötüye gideceği uyarısı yaptı.

- Öğretmenlerin talepleri

Sendika yetkilileri taleplerini, maaşlarının iyileştirilmesi, emeklilik yaşının 60'tan 55'e düşürülmesi ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi şeklinde sıraladı.

Tunus'ta ortaokul ve lise öğretmenleri ay başından bu yana sınavlara girmeyerek hükümete taleplerini kabul ettirmeye çalışıyor.

Öğretmenler hafta sonunda da ülke genelinde oturma eylemleri ve çeşitli protesto gösterileri düzenlemişti.

Eğitim Bakanı Bin Salim, bakanlığının eğitimcilerin hayat koşullarını iyileştirmeyi amaç edindiğini ancak "öğrencilerin eğitim dışı amaçları için kullanılmasını kırmızı çizgi kabul ettiklerini" belirtmişti.

Resmi verilere göre, Tunus'ta ortaokul ve lise seviyesinde 77 bin 260 öğretmen görev yapıyor.

Tunus'ta bir öğretmenin maaşı 1200 Tunus Dinarı'ndan (408 dolar) başlayarak kıdemine göre yükseliyor.

Tunus, 2011 yılındaki Arap Baharı devriminin ekonomik beklentileri karşılayamaması nedeniyle çok sayıda, eylem, protesto ve greve sahne oluyor.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 23:49
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