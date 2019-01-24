Tunus'ta öğrenci velileri imtihanların aksamasını protesto etti

TUNUS (AA) - Tunus'ta öğretmenlerin grevi nedeniyle eğitim-öğretim sisteminde yaşanan aksaklıklar veliler tarafından protesto edildi.

Başkent Tunus'taki tiyatro binası önünde toplanan yaklaşık yüz kadar veli ile bir grup öğrenci, Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) binasının önüne doğru yürüdü.

Ortaöğretim öğrencileri ve veliler, öğretmenlerin özlük hakları ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi talebiyle düzenledikleri eylemler kapsamında gelecek mart ayında yapılması planlanan sınavları boykot etmesine tepki göstererek, okullardaki sorunlara dikkati çeken pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan velilerden Esma Arabiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim-öğretimin kırmızı çizgileri olduğunu belirtti. Arabiyye, "Eğitim Bakanlığı ile sendikaların sunduğu tekliflerin sona ermesini ve beyaz bir okul yılı olmasını istiyoruz." dedi.

- "Öğretmenler sorumluluklarını yerine getirmeli"

Lise öğrencisi Hena Hamruni ise öğretmenlerin taleplerinin kendileri için bir sorun oluşturmadığını ancak öğrenciler karşısındaki sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

Hamruni, öğrencilerin, bakanlık ile sendika arasında bir kurban, hatta sendikanın haklarını istemek için kullandığı bir araç durumuna düştüğünü savundu.

Öğrenci Ayet eş-Şayibi de öğrencilerin eğitimden kopma durumunda olduğuna belirterek, ülkenin geleceğini temsil eden eğitim sektörüne zarar verilmemesi gerektiğini ifade etti.

- "Daha fazla devam edemez"

Öte yandan Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid katıldığı bir programda bakanlık ile sendika arasındaki anlaşmazlığa işaret ederek, "Eğitimdeki bu kriz daha fazla bekleyemez. En kısa sürede ivedilikle bir çözüm bulunmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şahid, krizi sona erdirecek çözüm yolları bulunduğuna dikkati çekerek, diyalog kanallarının açık olduğunu dile getirdi.

- Ne olmuştu?

Tunus'ta öğretmenler son birkaç yıldır, maaşlarının iyileştirilmesi ve eğitim sisteminin düzenlenmesi gibi bazı taleplerini dile getirmek için gösteriler düzenliyor. Aralık ayından bu yana ivme kazanan gösterilerde öğretmenler, grev, sınavları boykot etmek, sonuçlarını engellemek gibi eğitim sürecini de aksatan bazı eylemlerde bulunuyor.

Son olarak 9 Ocak'ta eylem düzenleyen çok sayıda ortaokul ve lise öğretmeni dönem sonu sınavlarını boykot etmişti.

Sendika yetkilileri öğretmenlerin taleplerini, maaşlarının iyileştirilmesi, emeklilik yaşının 60'tan 55'e düşürülmesi ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi şeklinde sıralamıştı.

Bu bağlamda Eğitim Bakanlığı ile Liseler Eğitim Sendikası arasında yürütülen müzakerelerin askıya alınmasıyla var olan kriz ivme kazanmıştı.