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Tunus'ta Nahda Hareketi toplumsal gerginlikten endişeli

Nahda Hareketi, Tunus'ta yaşanan toplumsal olaylardan kaygı duyduğunu ve sorunların aşılması için hükümet istikrarı gerektiğini belirtti

28 Aralık 2018 Cuma 11:12
Tunus'ta Nahda Hareketi toplumsal gerginlikten endişeli

TUNUS (AA) - Nahda Hareketi, Tunus'ta son günlerde yaşanan toplumsal gerginlikten kaygı duyduğunu belirterek, güvenlik ve ekonomik temelli sorunların aşılması için hükümet istikrarı gerektiğini vurguladı.

Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Tunus'un batısında bir gazetecinin ekonomik durumunu protesto amacıyla kendini yakarak hayatını kaybetmesiyle Tunus'un bazı bölgelerinde patlak veren toplumsal olaylara değinildi.

Açıklamada, hükümet, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler dahil tüm aktörlerin, bölgesel ekonomik ayrımcılığı gidermek ve tüm ülkede eşit kalkınma için önerilerini sunması gerektiği belirtildi.

Protestolarının barışçıl niteliğini kaybetmemesi ve siyasi amaçlara alet edilmemesi için özel çaba gösteren göstericilere övgüde bulunan Nahda Hareketi, hükümete hayatını kaybeden gazeteci Zerki'nin ailesine destek olma çağrısı yaptı.

Nahda Hareketi, ülkedeki ekonomik ve siyasi sorunların aşılması için hükümetin istikrarının devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

- "Kendi başıma devrim yapacağım"

Tunus'un Kasrin vilayetinde yerel bir televizyon kanalı için çalışan kameraman Abdurrezzak Zerki, hafta başında ekonomik durumunu protesto etmek amacıyla kendini ateşe vermişti.

Yanarak hayatını kaybeden Zerki, sosyal medya hesabından eylemden önce yaptığı görüntülü paylaşımda, "Bu, Kasrin halkına bir çağrı. Ben, kendi başıma devrim yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Tunuslu kameramanın hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından Kasrin vilayeti ve başkentin bazı bölgelerinde protestolara sahne olmuş, lastik yakıp barikat kurmaya çalışan göstericilere, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

- "Arap Baharı"nın fitilini ateşleyen eylem

Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin yerel güvenlik güçlerinden gördüğü kötü muamelenin ardından Sidi Bu Zeyd vilayetinde 17 Aralık 2010'da kendini ateşe vererek hayatını kaybetmesi, kısa sürede pek çok ülkeye yayılan "Arap Baharı" adlı sürecin fitilini ateşlemişti.

14 Ocak 2011'de dönemin Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin ülkeden kaçmasıyla neticelenen devrimin ardından demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler alanında büyük başarılar kaydeden Tunus, peş peşe gelen hükümetlerle istihdam, kalkınma ve refah gibi devrimin ekonomik vaatlerini karşılamakta yetersiz kaldı.

Arap Baharı'nın son kalesi durumundaki Tunus, bugün, alım gücünün düşmesi, artan enflasyon, yüksek işsizlik ve özellikle genç işsizliği gibi sıkıntılarla mücadele ediyor.

Tunus'ta devrimin yıl dönümü 14 Ocak yaklaşırken, ülkenin içinden geçtiği ekonomik darboğaz sonucunda protestoların yeniden alevlenmesinden endişe ediliyor.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:12
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