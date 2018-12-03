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Tunus'ta Nahda Hareketi hakkında kapatma davası hazırlığı

Bir avukat grubu, Nahda Hareketi hakkında "terör bağlantısı" suçlamasıyla, kapatma davası açmaya hazırlanıyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 00:41
Tunus'ta Nahda Hareketi hakkında kapatma davası hazırlığı

TUNUS (AA) - Tunus'ta 2013 yılında suikasta kurban giden muhalif siyasetçiler Şükri Belaid ve Muhammed Brahimi'nin davalarını üstlenen avukat grubu Nahda Hareketi hakkında "terör bağlantısı" suçlamasıyla parti kapatma davası açmaya hazırlanıyor.

Belaid ve Brahimi Savunma Komisyonu Üyesi Avukat Ali Gülsüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonun terörle mücadele yasasındaki "terör örgütüyle ilişkili her türlü parti, yapı ve sivil toplum kuruluşunun kapatılmasını" öngören maddeye dayanarak Nahda Hareketi hakkında kapatma davası açacağını söyledi.

Komisyonun elinde "Nahda'nın siyasi suikastlerle ilişkili olduğunu kanıtlayan delillerin bulunduğunu" ileri süren Gülsüm, dava dilekçesini sunacaklarını belirtti ancak sürecin takvimine ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

- Nahda Hareketi'nden yanıt

Buna karşın Nahda Hareketi Milletvekili Semir Dilu da söz konusu girişimden endişe duymadıklarını belirterek bu tür adımları "siyasi rakipleri marjinalleştirme çabası" olarak niteledi.

Nahda Hareketi'nin tüm Tunuslu siyasi parti, sivil toplum ya da kişilerin doğru bulmaları halinde yargıya başvurmalarına saygı duyduğunu aktaran Dilu, "Adalet bu konuda son sözü söyleyecektir." diye konuştu.

- Tunus'ta siyasi suikastlar dönemi

Tunuslu solcu siyasetçi Şükri Belaid'in Şubat 2013'te ve Muhammed Brahmi'nin Temmuz 2013'te öldürülmesinin ardından Nahda'nın başında olduğu koalisyon hükümeti, protestolar ve siyasi kaosu engellemek adına istifa ederek görevini teknokrat hükümete bırakmıştı.

Tunus solundan iki önemli ismin öldürülmesinin ardından troyka hükümeti ve koalisyon ortağı Nahda Hareketi yoğun baskı altında kalmıştı.

Brahimi ve Belaid davalarında çalışan hukukçulardan oluşan savunma komisyonu üyeleri, ekim ayında düzenledikleri basın toplantısında, o dönemde İçişleri Bakanlığını elinde bulunduran koalisyon ortağı Nahda Hareketi'nin suikastları "gizli örgütü" aracılığıyla işlediği suçlamalarında bulunmuştu.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 00:41
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