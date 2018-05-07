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Tunus'ta Nahda Hareketi, başkentin ilk kadın belediye başkanını çıkardı

Tunus'ta yerel seçimlerde Nahda Hareketi Partisi'nin adayı Suad İbrahim, oyların yüzde 33,8'ini kazanarak Başkent Tunus'un ülke tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:48
Tunus'ta Nahda Hareketi, başkentin ilk kadın belediye başkanını çıkardı

Tunus'ta yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, yerel seçimlerde Nahda Hareketi Partisi, oyların yüzde 27,5'ini alarak sandıktan birinci çıktı.

Devlet televizyonunun açıkladığı sonuçlara göre, Nahda Hareketi'nin başkentteki oyların yüzde 33,8'ini de kazanmasıyla, listelerinin başındaki Suad İbrahim, ülke tarihinde başkent belediye başkanlığına seçilen ilk kadın oldu.

Nida Tunus Partisi ise 25,8 ile ikinci sırada gelirken, Demokratik Hareket 10,7 ile üçüncü sırayı aldı. On partinin bir araya geldiği seçim ittifakı Sivil Koalisyon ve Halkçı Cephe ortak listesi yüzde 6,8 oy alabildi.

Yüksek Seçim Komisyonu'nun açıkladığı oranlara göre, devrimden sonra gerçekleştirilen ilk yerel seçimlerde, ülke genelinde 5 milyon 369 bin seçmenden 1 milyon 796 bin 154'ü sandığa gitti. Böylece seçime katılım oranı yüzde 33,7 oldu.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yerel seçimlerde Nahda Hareketi Partisi, oyların yüzde 27,5'ini alarak birinci, Nida Tunus ise oyların yüzde 22,5'ini alarak ikinci olmuştu.

Seçimin kesin sonuçlarının 9 Mayıs'a kadar ilan edilmesi gerekiyor.

Tunus'ta devrimden sonraki demokratik geçiş sürecinin bir sonraki adımı olarak görülen yerel seçimler, daha önce 4 defa ertelenmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:48
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